יועמ"שית ועדת החוץ והביטחון נגד החוק להפסקת מעצרי העריקים: "לגיטימציה לא לציית לחוק"

הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון בכנסת מתנגד להצעת החוק להפסקת מעצרי העריקים, כשבחוות הדעת המשפטית שפורסמה הערב (שני) נכתב כי החוק יעניק "לגיטימציה למיועדים לשירות ביטחון (מלש"בים) עתידיים שלא לציית להוראות החוק".

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בחוות הדעת אף נכתב כי הצעת החוק "אינה מבקשת להקפיא זמנית את המעצרים, אלא מנסה ליצור מסלול עוקף שנועד לייצר את הצורך בהסדר חקיקתי כולל להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות".

אמש פורסמו פרטי נוסח הוראת השעה בעניין הפסקת מעצרי המשתמטים, מהמסמך עולה בין היתר, כי תלמיד ישיבה הוא מי שלומד לימודים תורניים במשך לא פחות מ-45 שעות בשבוע, ובכולל - מ-40 שעות בשבוע, למעט בתקופות החופשה המקובלות. עוד נקבע, כי הוא וראש הישיבה יחתמו על תצהיר בנושא, ויוקם מנגנון פיקוח.

עוד עולה כי תתאפשר היעדרות של עד 20 אחוזים מתלמידי הישיבה המאושרת על ידי משרד הביטחון, ובמידה והמגמה תימשך והמספר יעלה על 20 אחוזים - הישיבה תוסר מרשימת המאושרות. בנוסף, תינתן חנינה רטרואקטיבית נגד מעצרים החל מה-1 ביולי 2023, והרמטכ"ל יקים ועדה עם קצינים כדי לאשר תלמידים שמבקשים לקבל חנינה ושאיבדו את מעמדם החל מתאריך זה.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון ביסמוט השיב אמש למכתבו של מזכיר הממשלה פוקס, ואמר כי "המעצרים מרחיקים צעירים חרדים מגיוס. מדיניות זו יוצרת קרע חסר תקדים ומתח גדול בין הציבור הכללי למגזר החרדי, כדוגמת אירועי חסימות הכבישים, אשר יסודם בקביעה המפורסמת לפיה 'אין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי', מי שמוביל קו נוקשה זה, המתעקש על 'ייקוב הדין את ההר', מעניק בפועל רוח גבית למחרחרי הריב ומאפשר את העמקת השסע בחברה הישראלית".