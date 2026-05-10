כפי שפורסם ב-i24NEWS: השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין דין ליבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות, זאת לאחר התפטרותה של אורלי עדס.

כזכור, פרסמנו שבוע שעבר כי יו"ר הוועדה השופט סולברג מסמן את עו"ד דין לבנה, לשעבר היועץ המשפטי של הוועדה, כמועמד להחלפת המנכ"לית. לבנה כיהן בעבר כיועץ המשפטי של הוועדה ומכיר היטב את עבודתה. הוא מכיר היטב את הבחירות ועבר כמה מערכות רצופות, ולכן סולברג מסמן אותו.

עורכת הדין אורלי עדס פרשה מתפקיד מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית - פחות מחצי שנה לפני מועד הבחירות המתוכנן. עדס כיהנה בתפקיד החל משנת 2010, והובילה שבע מערכות בחירות, מתוכן חמש מערכות בין השנים 2022-2019.

יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג: "עו"ד עדס לא נענתה להפצרותיי להמשיך בתפקידה עד לאחר הבחירות; צר לי על כך, אך אני מכבד את החלטתה, ומבקש להביע את מלוא ההערכה וההוקרה על פועלה לאורך השנים. עו"ד עדס נהגה באחריות ציבורית והודיעה על החלטתה כך שניתן יהיה לקיים הליך תקין ושקוף לבחירת מחליף".