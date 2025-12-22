נתניהו: "ועדת חקירה ממלכתית - הדרך הנכונה לברר את האמת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר הערב (שני) לאחר שוועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק ל"וועדת חקירה לאומית" לטבח 7 באוקטובר שמקדמת הקואליציה: "ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת, ועדה שוויונית בין אופוזיציה וקואליציה - היא הדרך הנכונה לברר את האמת".

עוד מסר ראש הממשלה: "זאת תהיה ועדה שוויונית לחקר אירועי 7 באוקטובר והנסיבות שהובילו אליהם. מדובר כאן בוועדת חקירה בלתי תלויה, עם סמכויות מלאות, בדיוק כפי שנקבע בחוק ועדות החקירה".

נתניהו הסביר על התנהלות הוועדה: "בניגוד לנטען, פוליטיקאים לא יהיו חברים בוועדה. הרכב החברים בוועדה ייקבע באופן שוויוני: חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה. הוועדה תורכב ממומחים בביטחון, באקדמיה, במשפט, וגם הורים שכולים שישמשו כמשקיפים".

לאחר מכן, נתניהו הגיב לטענות נגד הוועדה הממלכתית: "הממשלה יכולה הייתה להקים ועדת בדיקה ממשלתית, בהרכב שיקבע כולו על ידי הממשלה. אבל אני האמנתי שוועדה כזו הייתה זוכה לאמון של רק חלק מהציבור. באותה מידה, ועדת חקירה שההרכב שלה היה נקבע בלעדית על ידי השופט יצחק עמית, כפי שמציעה האופוזיציה, הייתה מקבלת רק חלק קטן מהציבור שמאמין בה. רוב הציבור, חד משמעית, תומך בוועדת חקירה שוויונית - ויש לכך סיבה טובה".

ראש הממשלה הגיב לאופוזיציה: "תביאו איזה מומחים שאתם רוצים, תשאלו מה שאתם רוצים, תחקרו את מי שאתם רוצים - כולל אותי. המנדט של הוועדה וגבולות החקירה ייקבעו על ידי הממשלה. זה לא חדש, זה לא מיוחד, כך נהוג בכל ועדות החקירה מכל סוג שהוא. ולכן אין פה שום דבר מיוחד או שום דבר חריג. להיפך - זה הנוהל המקובל".