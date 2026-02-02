ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח היום (שני) עם חברי כנסת מהליכוד שמתנגדים לרפורמת החלב והנחה אותם להצביע בעד העברת הרפורמה לוועדה של ח"כ אוהד טל מהציונות הדתית. בשיחות, נתניהו הזהיר את הח"כים: "סמוטריץ' מאיים להפיל את הממשלה אם לא תקודם הרפורמה, זה לא הזמן ללכת לבחירות".

בעקבות הפרסום, מילביצקי תקף את סמוטריץ במליאה: "רפורמת החלב של סמוטריץ' היא רפורמה רעה. לא יכול להיות שאדם כל כך חסר אחריות שכל פעם שמשהו לא נראה לו מאיים בפירוק הקואליציה, ילכו איתו כל כך הרבה פעמים".

גם שר החקלאות אבי דיכטר תקף את שר האוצר: "רפורמת החלב לא תעבור.

בינתיים, ארגון יצרני החלב הודיע כי החל ממחר, בצעד חסר תקדים, הרפתנים יעצרו את אספקת החלב למחלבות במחאה על רפורמת החלב שמקדם שר האוצר סמוטריץ'.

הצעד מגיע לאחר שמאות רפתנים פנו לארגון יצרני החלב בבקשה לנקוט בצעדי מחאה קיצוניים יותר, ובעקבות "הזלזול המתמשך של משרד האוצר ולנוכח הסכנה המיידית לסגירת מאות רפתות ברחבי הארץ".

גורמים באוצר אמרו בתגובה על הצעד החריף: "האיום שהשמיעו נציגי ענף החלב להפסיק את ייצור החלב בישראל מהווה תמרור אזהרה חמור לציבור. איום זה מוכיח עד כמה מסוכן המצב הקיים, שבו ביטחון המזון של אזרחי ישראל מופקד בפועל בידי מונופולים ושוק מתוכנן, מצב שמותיר את אזרחי המדינה כבני ערובה של ממש".

"התנהלות זו אינה אלא הוכחה נוספת לכך שהרפורמה שמקדם משרד האוצר במשק החלב, שמטרתה פתיחת השוק לתחרות חופשית, ייעול הענף והפחתת יוקר המחיה, היא הכרחית וחיונית למשק הישראלי ולביטחון המזון של אזרחי המדינה", הוסיפו באוצר.