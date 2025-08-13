החרדים דורשים: לפתוח מחדש את הדיון על נוסח חוק הגיוס

מומלצים -

בעקבות החלפת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, המפלגות החרדיות דורשות כעת לפתוח מחדש את הדיון על נוסח לחוק הגיוס, כאשר בלשכת ראש הממשלה מתנגדים.

לפי עיתון "המודיע" של מפלגת אגודת ישראל, החרדים מעולם לא אישרו את רעיונתיו של יולי אדלשטיין לגבי חוק הגיוס.

אמש פרסמנו בהמדורה המרכזית כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל בימים האחרונים שיחות עם חברי כנסת חרדים ומודיע כי הוא מצפה שיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יציג נוסח מחודש לחוק הגיוס בתוך חודש.

המהלך מגיע על רקע מעצרי תלמידי ישיבות עריקים - שעליהם יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הבהיר כי כל עוד המעצרים נמשכים, אין טעם לדון בהסכמות בנוסח החוק. כמו כן, יו"ר ועדת חוץ וביטחון הנכנס, בועז ביסמוט, שוחח עם נציגי החרדים ומנסה לגבש פתרון, אך החרדים מביעים ספקנות בנוגע להצלחתו להשיג נוסח פשרני יותר מזה שהציג אדלשטיין.

ביסמוט הודה כי פרסום הנוסח וההסכמות שהושגו עם היועמ"שית עלולים להקשות על העברת החוק, בעיקר מול בג"ץ.