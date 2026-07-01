ברוב של 63: חוק יסוד לימוד תורה עבר בקריאה ראשונה

חוק יסוד לימוד תורה אושר הערב (רביעי) בקריאה ראשונה, ברוב של 63. רק חברי הכנסת סולומון, השכל ואדלשטיין הצביעו נגד. לפי הצעת החוק, לימוד תורה יוגדר ערך יסוד שיעניק ללומדי התורה מעמד מיוחד.

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יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר: "הערב הרמנו את קרן התורה! אישורו בקריאה הראשונה של חוק יסוד: לימוד תורה שתנועת ש"ס הובילה בנחישות, הוא תחילתו של תיקון היסטורי והכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה ובמעמדם של לומדי התורה, הנושאים על כתפיהם את קיומו הרוחני של עם ישראל. בעזרת ה׳ נמשיך עד להשלמת החקיקה בקריאה שנייה ושלישית, כדי לעגן אחת ולתמיד את מעמדה של התורה ואת הכבוד הראוי ללומדיה".

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט: "מיד עם הקמת הממשלה החדשה נבטל את חוק יסוד ביזוי התורה. החוק ייעלם, אך אות הקלון על חברי הכנסת האומללים שתמכו בזה, יישאר. השתמטות היא ההיפך מאחדות מפני שהשתמטות קורעת את העם מבפנים ומונעת ניצחון. צה"ל זקוק בנואשות ל-20,000 חיילים והיום קואליציית ביבי-דרעי-סמוטריץ׳ אמרה שוב שאינטרסים פוליטיים חשובים מהביטחון. כשנקים את הממשלה הבאה, נבטל את כל חוקי ההשתמטות ונעמיד את מי שמשרתים את המדינה לראש סדר העדיפויות".

ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית) מסביר למה התנגד לחוק: "בשנת 2001 הוסמכתי לרבנות. בשנת 1996 סיימתי קורס קצינים. שני האירועים הללו, שני התארים האלו, הם חלק יסודי מזהותי. כמו היותי עולה, או בן גאה לקהילת יוצאי אתיופיה".

"במהלך שלוש השנים האחרונות השתתפתי לצערי במאות לוויות וניחומי אבלים", המשיך. "נחשפתי לעם ישראל ולגיבוריו במלוא הדרו. רבים מקרב הנופלים, נפלו כשספרי לימוד היו בין חפציהם האישיים. שמעתי סיפורים רבים על לוחמים שברגעים פנויים בין הסתערות להסתערות פותחים ספר לכמה דקות. זו הציונות הדתית. זו התורה. חוק יסוד לימוד תורה שעלה היום לא בא להאדיר את התורה. יש דרכים רבות איך לרומם את קרן התורה, חקיקה שנויה במחלוקת שמגיעה במטרה הפוכה לקיום התורה, היא לא הדרך. כואב לי בכל פעם שאני נאלץ להצביע שלא בהתאם למשמעת הקואליציונית. אני מכבד את חבריי לסיעה ולקואליציה, ויודע עד כמה לרבים מהם לא נוח עם החקיקה הזאת. אבל אני שליח של הציונות הדתית. וכך אני משתדל לפעול בכל מאודי".