המגעים לאישור חוק הגיוס: הפגישה של גנץ עם בכיר בליכוד

פרסום ראשון: יו"ר מפלגת כחול לבן נפגש עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד, כך דיווח כתבנו עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית" • נזכיר כי גנץ מקדם הקמת ממשלת אחדות, והשניים שוחחו על חוק הגיוס

עמיאל ירחי
עמיאל ירחי ■ כתב כנסת ■ instagram.com
ברקע משבר חוק הגיוס: גנץ מקדם ממשלת אחדות ונפגש עם ביסמוט

ברקע המגעים לאישור חוק הגיוס - פגישה חריגה התקיימה בכנסת בין יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ, ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד, כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית". 

⁠נזכיר כי גנץ מקדם הקמת ממשלת אחדות. השניים שוחחו על חוק הגיוס שמקדם ביסמוט אך הפגישה עסקה גם בנושאים נוספים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד

