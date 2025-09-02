המגעים לאישור חוק הגיוס: הפגישה של גנץ עם בכיר בליכוד
פרסום ראשון: יו"ר מפלגת כחול לבן נפגש עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד, כך דיווח כתבנו עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית" • נזכיר כי גנץ מקדם הקמת ממשלת אחדות, והשניים שוחחו על חוק הגיוס
ברקע המגעים לאישור חוק הגיוס - פגישה חריגה התקיימה בכנסת בין יו"ר מפלגת כחול לבן, ח"כ בני גנץ, ליו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד, כך דיווח הערב (שלישי) כתבנו עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית".
נזכיר כי גנץ מקדם הקמת ממשלת אחדות. השניים שוחחו על חוק הגיוס שמקדם ביסמוט אך הפגישה עסקה גם בנושאים נוספים. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד
