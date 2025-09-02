המגעים לאישור חוק הגיוס: הפגישה של גנץ עם בכיר בליכוד

פרסום ראשון: יו"ר מפלגת כחול לבן נפגש עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט מהליכוד, כך דיווח כתבנו עמיאל ירחי ב"מהדורה המרכזית" • נזכיר כי גנץ מקדם הקמת ממשלת אחדות, והשניים שוחחו על חוק הגיוס