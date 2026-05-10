ברגע האחרון: נדחה הדיון על החוק לסבסוד המשכנתאות

הדיון שתוכנן להיערך בוועדת השרים לחקיקה על "חוק סבסוד המשכנאות" נדחה היום (ראשון) ברגע האחרון. ל-i24NEWS נודע, כי הרקע לדחייה - בקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו שלא להתקדם עם החוק, שמעורר ביקורת רבה.

כאמור, בהצעה נכתב כי הצעת החוק, שעוררה ביקורת רבה, תספק סיוע זמני וממוקד למשקי בית שנטלו הלוואות לדיור לפני תום שנת 2022 וחוו עלייה חדה ומשמעותית בהחזרים החודשיים. עוד נכתב כי היא לא תחול על בעלי יותר מדירה אחת, רוכשי דירות יקרות במיוחד, לווים שנטלו משכנתא לאחר תום שנת 2022 ועל מי שסילקו הלוואתם.

כזכור, הכלכלן הראשי וראש אגף תקציבים שיגרו בבוקר יום שישי פנייה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לקראת הדיון והודיעו על התנגדותם למהלך. לצידם, גם הייעוץ המשפטי הספיק להודיע על התנגדות למהלך, זאת בשל האפליה שנוצרת בין לווים.

בעמדות אגף תקציבים והכלכלן הראשי נכתב בין היתר כי מדובר במהלך שמנוגד למטרה - להוריד את מחירי הדיור בישראל, ואף עשוי להוביל לפגיעה יסודית ביעילות שוק המשכנתאות ולהביא בהמשך אף לעלייה במחירים.

היבט נוסף שמופיע במסמך הוא כי מדובר בהתחייבות תקציבים כבדה וארוכת טווח ללא מקור תקציבי, בתקופה של אי ודאות, אשר מהווה התערבות חריגה במשק ונוגד את הצורך להתייעל כעת תקציבית על רקע הוצאות המלחמה והגירעון שגדל.