גלעד ארדן יודיע על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשותו, אדלשטיין שני ברשימה

שגריר ישראל לאו"ם ולארה"ב לשעבר, גלעד ארדן, יודיע מחר (חמישי) על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשותו. אל ארדן יחבור ח"כ יולי אדלשטיין, שיהיה שני ברשימת המפלגה.

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בסרטון שפרסם ארדן בחשבון ה-X שלו הוא אומר: "אני מבין שיש דיבור על למה אני עדיין לא משיק? למה לא התאחדתי עם ההם או עם האחרים? עיתונאים כותבים שאני לא רץ, אפילו יריבים פוליטיים מתדרכים שאני במשא ומתן איתם - ורצות שמועות מתי אני משיק ועם מי אני משיק אז הנה חברים אני פה כדי להגיד לכם שבקרוב זה קורה - אוטוטו".

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בסוף הסרטון מצטרף לצד ארדן יולי אדלשטיין כשלפתע מכשיר הנייד מתחיל לצלצל. על המסך מופיע שמו של השר יצחק גולדקנופף - אולם השניים בוחרים להתעלם מהשיחה ולא לענות.