איזנקוט: "אם גנץ יהיה סביב אחוז החסימה - אז שיפרוש"

חבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט, שפרש ממפלגת "המחנה הממלכתי", התראיין הבוקר (חמישי) לאילנה דיין בגלי צה"ל וקרא ליו"ר כחול לבן בני גנץ לפרוש מהמרוץ אם ימצא עצמו מתקרב לאחוז החסימה. לדבריו:

"בני גנץ, כמו כל מי שרוצה להביא לשינוי עמוק ותקווה בישראל, יצטרך לפרוש אם הוא יהיה סביב אחוז החסימה. כל הכוחות הציוניים, ברית המשרתים, כל 70 האחוזים שרוצים טוב למדינה, שרוצים מדינה יהודית, עוצמתית ודמוקרטית - צריכים להחליף את הממשלה הזאת ולהציל את המדינה מהמקום שנתניהו הביא אליה".

בכחול לבן דחו את הדברים ואמרו בתגובה: "מציעים לגדי חברנו להתעסק במה ישראל צריכה, ולהפסיק להתעסק בסקרים. כחול לבן תגדל ותביא להקמת ממשלת הסכמות לאומית שתמנע את מלחמת האחים שאסטרטגיית הגושים מדרדרת אותנו אליה".

"בלתי נתפס שחברינו גדי איזנקוט טוען שנתניהו לא עושה עסקת חטופים בגלל בן גביר וסמוטריץ' - ובמקום להצטרף ליוזמת גנץ של ממשלת פדיון שבויים-משרתים לזמן קצוב, הוא ממשיך להתעסק בסקרים וייעוץ אסטרטגי.אנחנו מציעים לגדי להפסיק לעסוק בסקרים שבחלקם הוא בעצמו לא עובר את אחוז החסימה ובבחירות שלצערנו טרם הוכרזו, ולהתחיל להתעסק במה אפשר לעשות היום למען החטופים, למען המשרתים, למען המדינה".

זו לא הפעם הראשונה שאיזנקוט "עוקץ" את גנץ. בחודש יולי, אחרי פרישתו מסיעת "המחנה הממלכתי", איזנקוט קיים מסיבת עיתונאים. שם, הוא התייחס לסיבת עזיבתו ואמר כי "חשבתי שלמחנה ממלכתי צריך תהליך דמוקריזציה בתהליך שקוף ועמוק - זה לא התבצע. מהסיבה הזו, יחד עם סיבה נוספת בויכוח על הדרך להביא לשינוי ויצירת אלטרנטיבה, החלטתי לפרוש מהמחנה הממלכתי. המחשבה שלי שצריך אלטרנטיבה מנהיגותית שתביא לניצחון בבחירות הבאות".