סקר i24NEWS: האם הישראלים בעד מתן חנינה לרה"מ נתניהו?

בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הבוקר (ראשון) לחנינה מנשיא המדינה עוררה הדים במערכת הפוליטית, וגררה עימה עשרות תגובות בארץ ובעולם. הערב (ראשון) פורסם ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי סקר מיוחד בנושא, שנערך על ידי מכון דיירקט פולס בראשות צוריאל שרון עבור i24NEWS.

המשתתפים נשאלו האם הם בעד או נגד מתן חנינה לראש הממשלה, ומהתוצאות עולה כי כ-54% מכלל האוכלוסיה בעד מתן חנינה, 45% השיבו כי הם נגד, ו-1% אמרו שאין להם עמדה בנושא. עם זאת, בניתוח התוצאות לפי מחנות קואליציה ואופוזיציה, ניתן לראות כי שני המחנות עומדים בהיפוך גמור אחד מהשני - 81% ממצביעי הקואליציה אמרו שהם בעד חנינה, בעוד רק 25% ממצביעי האופוזיציה אמרו שהם בעד.

כמו כן, נשאלו המצביעים במדגם האם צריך להתנות את מתן החנינה בהודאה באשמה של ראש הממשלה נתניהו ובהבעת חרטה. גם כאן, נראה כי הדעות יחסית חלוקות בכלל האוכלוסייה, כאשר 48% שהשיבו בעד, 49% נגד, ו-3% ללא עמדה בנושא. בפילוג לפי מחנות קואליציה ואופוזיציה עולה כי 18% ממצביעי הקואליציה השיבו בעד, בעוד ש-80% ממצביעי האופוזיציה אמרו שהם בעד.

בשאלה נוספת, המשיבים נדרשו לציין האם הם יתמכו או יתנגדו - במידה והנשיא הרצוג יתנה את מתן החנינה בפרישת נתניהו מהחיים הציבוריים. 47% מכלל האוכלוסיה אמרו שייתמכו, בעוד 50% אמרו שייתנגדו, ו-3% אמרו שאין להם עמדה בנושא. גם במקרה הזה ניתן היה לראות קונצנזוס יחסי בקרב מחנות הקואליציה והאופוזיציה, עם 80% ממצביעי האופוזיציה לעומת 17% ממצביעי הקואליציה שתומכים בתנאי.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-30 בנובמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 500 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.4% ± בהסתברות של 95%.