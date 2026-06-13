לפיד: "ההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב - כישלון של נתניהו, הופך אותנו למדינת חסות"
יושב ראש האופוזיציה תקף את ההסכם המסתמן בין וושינגטון לטהרן • "שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא יסתירו את הכישלון"
לאחר סוף שבוע מלא בדיווחים סותרים, עדיין לא ברור האם ארצות הברית ואיראן יחתמו על הסכם לסיום המלחמה, ובמידה וכן - מתי והיכן הטקס צפוי לקרות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה (שבת) את ההסכם המסתמן, וכינה אותו "כישלון של נתניהו".
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"ההסכם המתגבש לא משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל. המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין. זה כישלון מוחלט של נתניהו ובדרך הוא הופך אותנו למדינת חסות שמקבלת הוראות לגבי הביטחון הלאומי שלה", אמר.
הוא הוסיף: "שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא יסתירו את הכישלון. לממשלה הבאה יהיה תפקיד היסטורי: לתקן את הנזק שנגרם מחוסר היכולת של נתניהו להפוך הישגים צבאיים להצלחות אסטרטגיות".