לאחר סוף שבוע מלא בדיווחים סותרים, עדיין לא ברור האם ארצות הברית ואיראן יחתמו על הסכם לסיום המלחמה, ובמידה וכן - מתי והיכן הטקס צפוי לקרות. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה (שבת) את ההסכם המסתמן, וכינה אותו "כישלון של נתניהו".

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"ההסכם המתגבש לא משיג אף אחת ממטרות המלחמה של ישראל. המשטר שורד, תוכנית הטילים קיימת, ואיראן יכולה לבנות מחדש את תוכנית הגרעין. ‏זה כישלון מוחלט של נתניהו ובדרך הוא הופך אותנו למדינת חסות שמקבלת הוראות לגבי הביטחון הלאומי שלה", אמר.

הוא הוסיף: "‏שום מסיבת עיתונאים ושום ספין תקשורתי או סרטון AI לא יסתירו את הכישלון. ‏לממשלה הבאה יהיה תפקיד היסטורי: לתקן את הנזק שנגרם מחוסר היכולת של נתניהו להפוך הישגים צבאיים להצלחות אסטרטגיות".