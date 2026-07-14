החוק להקפאת מעצרי עריקים אושר היום (שלישי) בתום דיון סוער במליאת הכנסת, ברוב של 59 ח"כים שהצביעו בעד, לעומת 54 שהצביעו נגד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שהגיע למליאת לפני ההצבעה על החוק, התקבל בקריאות "בושה" על ידי חברי האופוזיציה, ובעקבות כך יצא מאולם המליאה ולא הצביע.

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במהלך הדיון נשמעו קריאות גם בקרב ח"כים מהקואליציה, שמתחו ביקורת על יו"ר הכנסת אמיר אוחנה: "חוסר אחריות להשאיר את לימור סון הר מלך לנהל דיון כזה. אוחנה היה צריך לשבת על הכיסא בעצמו בטח כשראש הממשלה נוכח".

עם אישור החוק, סיעות "יש עתיד" ו"ישראל ביתנו" עתרו לבג"ץ נגד החוק. בעתירה נכתב: "זו תפארתן של הכנסת והממשלה, לאחר ארבע שנות כהונה, שלוש שנים לאחר אירועי השביעי באוקטובר - העמקת ההפליה בין דם לדם, דין שונה לחייב גיוס חילוני, מסורתי, דתי; ודין אחר לחייב הגיוס בן הציבור החרדי".

סגנית שר החוץ, שרן השכל, הצביעה גם היא נגד החוק. לאחר האישור במליאת הכנסת היא התפטרה מהממשלה. בהודעת ההתפטרות שלה כתבה: "אני עומדת בפניכם היום בכאב לב גדול מאוד אחרי שחוק העריקים עבר בכנסת, הוא חוק שםוגע במשרתים שנלחמים בחזית וכבר שלוש שנים. היום אחרי שחוק הפטור לעריקין עבר, אני מרגישה שהנני יכולה לגבות ממשלה. החלטתי להתפטר מהממשלה".

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ח"כ דן אילוז מהליכוד, שהצביע נגד החוק, כתב לאחר אישור החוק בחשבון ה-X שלו: "יריקה בפרצוף". גם ח"כ אבי מעוז יצא נגד החוק ותקף את המפלגות החרדיות: "זה רק פלסטר לקראת הבחירות. מי שלומד צריך להמשיך ללמוד, אך מי שלא, צריך להתגייס ולהשתתף במצווה הגדולה של הגנת המולדת. הנציגות הפוליטית החרדית הייתה צריכה להתנהל במשך כל הקדנציה כמו שהיא התנהלה בשבועיים האחרונים".

יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט כתב ברשת X: "הקול קול נתניהו, ו-58 הידיים שהורמו הן ידי הקואליציה המופקרת ביותר בתולדות ישראל. זוהי ממשלה שבוחרת להחליש את צה"ל בעיצומה של מלחמה קשה, בעוד שטובי בניו ובנותיו של העם הזה פרוסים בכל הגזרות, ומעניקה אישור גורף ותמריץ להשתמטות. נתניהו, מכתב האזהרה של הרמטכ"ל הונח לפניך, והכתובת כבר על הקיר באותיות של קידוש לבנה. לא תוכל להגיד שוב שלא ידעת, ושלא העירו אותך בזמן".

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יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן: "היום נרשם אחד מרגעי החרפה הגדולים ביותר שידעה הכנסת מאז קום המדינה. ברגע השפל הזה הלב שלי עם הלוחמות והלוחמים הגיבורים, ששילמו בגופם ובנפשם את מחיר המלחמה, ורואים את הקואליציה המנותקת, המושחתת והכושלת הזו מעניקה הגנה למשתמטים. הלב שלי עם המשפחות השכולות, שאיבדו את היקר להן מכל ורואות את הקואליציה מתייצבת לצד משתמטים ומושחתים".

לעומתם, יו"ר מפלגת ש"ס אריה דרעי בירך על החוק: "היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועמ"שית המודחת - די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה. מי היה מאמין שבמדינת היהודים יתייחסו לבני הישיבות, לשבט לוי היקר של עם ישראל, כאל עבריינים? את העוול הזה התחלנו היום לתקן. אל תתנו ליועמ"שית ולמסיתים למינהם - להפריד בינינו".