יו"ר ש"ס אריה דרעי כינס היום (שני) ישיבה חריגה עם יועצי חברי הכנסת של המפלגה, במטרה לקבל תמונת מצב מהשטח ולהיערך לקראת מערכת הבחירות המתקרבת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במהלך הישיבה התייחס דרעי לביקורת הפנימית במגזר החרדי ולדיווחים על זליגת קולות לעבר עוצמה יהודית. "אם מישהו ימצא לי דבר אחד שבן גביר עשה למען הציבור החרדי שיבוא אליי לספר לי", אמר. "בחור ישיבה חרדי צריך לדעת שש"ס היא הבית שלו, והיא היחידה שנלחמת בשבילו".

דרעי התייחס גם לטענות סביב חוק הגיוס, הן מצד תלמידי הישיבות והן מצד מצביעים מסורתיים. לדבריו, "אנחנו לא עוד מפלגה, צריך לאזן בין הקהלים שלנו ולכן אנחנו פועלים ברגישות יתר. אין פה אחד שאין לו במשפחה מישהו שהיה או נמצא עכשיו בצבא".

על החשש מפגיעה פוליטית בבחירות הקרובות אמר יו"ר ש"ס כי הוא אינו מודאג: "בסוף ש"ס תביא את המספרים שהיא צריכה. אין עוד מפלגה שעשתה ועושה למען המצביעים שלה כמו ש"ס".