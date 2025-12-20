חקירת הפצ"רית תעבור לשב"כ? המאמץ בקואליציה לקידום המהלך

חבר הכנסת אלמוג כהן פנה לשב"כ בבקשה להעביר את חקירת הפצ"רית לארגון, כך פרסם הערב (שבת) לראשונה כתבנו הפוליטי, נדב אלימלך. שר המשפטים, יריב לוין, בוחן את הסוגיה לפני העברתה להחלטת הממשלה.

גורמים המעורים בפרטים מסרו ל-i24NEWS כי "אם אכן המשטרה תסגור את החקירה ותגיע למבוי סתום, ואם השופט בדימוס קולה לא ימונה - העברת החקירה לשב"כ זו אופציה ריאלית".

סגן השר לא הסתיר את רצונו להעביר את התיק לידי השירות ולשם כך הוא פועל. לאחר שמוצו הכלים הקיימים, ברור כי רק העברת החקירה לגורם חיצוני תוכל להבטיח בירור אמיתי. באשר לפרסום עצמו אין תגובה".

צפו בדיווח המלא בראש העמוד