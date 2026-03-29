פרסום ראשון: גורם ביחידת מגן חושף - כמעט איבדנו שר בתחילת המלחמה

בתחילת המלחמה, שר שהגיע לביקור בגבול הצפון היה בסיכון גבוה, כך חושף היום (ראשון) גורם ביחידת מגן האחראית על אבטחת השרים. בשיחה סגורה סיפר הגורם כי השר הסתובב במקומות חשופים זמן קצר לפני שחיזבאללה ירה לעברם, והאירוע כמעט גרם לאסון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

i24NEWS

בעקבות האירוע הוחמרו ההנחיות לאבטחת השרים, במטרה למנוע כל סיכון דומה בעתיד ולהבטיח את שלומם בזמן ביקורים בשטחי סיכון.

כזכור, בתחילת המלחמה פרסמנו כי בשב"כ החליטו לעבות את אמצעי האבטחה סביב שורת בכירים, בהם גם חברי הקבינט המדיני-ביטחוני. חלקם קיבלו רכבים משוריינים - צעד שמיועד למי שהאיום עליו הוגדר גבוה יותר, בין היתר מחשש לניסיונות פגיעה או התנקשויות.

בנוסף לכך עודכנו גם סידורי התנועה והשהייה של חלק מהשרים. לפי מידע שהגיע ל-i24NEWS, חלק ממשפחותיהם של שרים בכירים הועברו מבתיהם לדירות ממוגנות, וחלקם אף שוכנו זמנית בבתי מלון. מאחורי הקלעים נשמעת גם ביקורת מצד שרים שלא נכללו בשינויים, על רקע ההבחנה בין רמות האיום.

ובמקביל, בשב"כ גם חידדו לאחרונה את הנהלים מול השרים בכל הנוגע לשימוש בטלפונים הסלולריים, מתוך הבנה שהאיראנים עשויים לנסות לבצע גם מתקפות סייבר או ניסיונות פישינג