הכדור במגרש של הרבנים: האם אגודת ישראל תכשיל את חוק הגיוס?

בימים הקרובים יתכנסו חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, כדי להכריע איך יצביעו ארבעת חברי הכנסת של בסיעת יהדות התורה על הצעת החוק. לפי הטון בימים האחרונים בעיתונים החרדיים "המודיע" ו"המבשר", נראה שההחלטה הולכת לקראת התנגדות לחוק, מה ישפיע על הסיכוי להעביר את החוק בכנסת.

גם מבחינה קואליציונית, התנגדות ארבעת נציגי אגודת ישראל לצד ארבעת המתנגדים מהקואליציה, יכשילו את החוק ללא רוב להעבירו במליאה.

בנוסף, התנגדות חסידית עלולה לגרור גם התנגדות ליטאית וספרדית. לכן חשוב לראות באיזה טון יתנגדו חברי המועצת החסידית לחוק - האם יבקשו להכשיל את החוק, או שמא רק יבקשו שלא לתמוך בחוק כמחאה ולאפשר שהחוק יעבור.

בינתיים, כפי שפורסם השבוע ב-i24NEWS, הליטאים מנסים לשכנע את הרבנים החסידיים לתמוך בחוק, והחסידים דחו את הבקשה לקבל החלטה משותפת לתמוך בחוק.

אדמו"רים חסידיים התבטאו לאחרונה כשאמרו כי "אם נקשיב להתנגדות המשפטית בוועדה, עולה כי החוק לא יעזור משום שבג"ץ יכשיל אותו בצו ביניים מיידי, כך שהמעצרים לא יפסקו והתקציבים לא יחזרו".

כמו כן, באגודת ישראל מתריעים: "אם נאפשר להעביר חוק שכולל לראשונה סנקציות על החרדים - כל חוק נוסף שקשור לחרדים יבוא עם סנקציות של לימודי ליבה חובה ועוד. לכן אסור לתמוך בחוק שכולל סנקציות".