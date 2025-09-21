נפתלי בנט: "לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות - אנחנו על זה"

מומלצים -

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, פרסם היום (ראשון) הודעת חיזוק מיוחדת לבעלי תפקידים בשירות הציבורי ולגורמי אכיפת החוק. "אינספור אנשים שאלו אותי האם בכלל יתקיימו הבחירות. אהיה ברור: לא נאפשר לאף אחד לדחות או לשבש את הבחירות, אנחנו על זה. דחיית בחירות יכולה להתרחש רק ברוב של 80 חברי כנסת, ואין כאלה", כתב בנט.

"בהזדמנות זאת, אני פונה לכל ראשי מערכות הביטחון, השוטרים, עובדי ציבור, שופטים, חברי וועדת הבחירות: המשיכו לשמור על החוק ועל המדינה. אני מודע למערכת הלחצים העצומה המופעלת עליכם. זה לא קל, אך אל תסכימו לעבור על החוק או לעקם את הכללים בגלל לחץ פוליטי".

"אתם לא תסלחו לעצמכם על סטייה מהחוק; אתם נושאים באחריות למעשיכם. יש מחר, אל תפחדו. בקרוב הממשלה הנוכחית תוחלף. הנורמות הרעות שחילחלו למערכות הציבוריות, כמו לאפשר לסוכני מדינת אויב לפעול מתוך לשכת ראש ממשלה, שרי ממשלה שמקבלים שוחד, או התערבות של עסקנים פוליטיים ופליליים בקידום קציני צבא ומשטרה, ייעקרו מן היסוד. בקרוב המדינה תחזור למסלול בריא של ניהול מקצועי, התחדשות וצמיחה", כתב בנט.

אתמול התכנסו יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, יושב ראש ישר! גדי איזנקוט ויושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן לפגישה מיוחדת. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם כי במהלך הישיבה, הארבעה עסקו בתכנון ותיאום מהלכים פוליטיים.

בהודעתם ציינו כי הושגו מספר סיכומים, בהם הפיכת פורום ראשי המפלגות לפורום קבוע, כאשר הפגישה הבאה תתקיים מיד לאחר יום כיפור. "ראשי המפלגות מצפים כי נפתלי בנט ובני גנץ יצטרפו לפגישות הבאות", נכתב בהודעה.