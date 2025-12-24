זעם בסיעות החרדיות: מליאת הכנסת הצביעה היום (רביעי) על הצעת חוק של ח"כ בועז טופורובסקי ממפלגת יש עתיד לנישואים אזרחיים. יושב ראש הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה מהליכוד, הצביע בעד הצעת החוק. הסיעות החרדיות בתגובה הביעו כעס רב על הצבעתו, בעיקר בטענה כי הדבר פוגע במוסד הנישואין היהודי, וכי הצבעתו הולכת נגד הקואליציה.

סיעת ש"ס אמרה כי "הצבעתו של יו"ר הכנסת בעד החוק הפוגע במוסד הנישואין כדת משה וישראל, בניגוד מוחלט לעמדת הקואליציה. הצבעתו של יו״ר הכנסת יחד עם האופוזיציה בסוגיה רגישה ויסודית כל־כך, היא התרסה חמורה המוכיחה כי אינו ראוי לתפקידו כיו״ר הכנסת של המחנה האמוני". על הצעת החוק אמרו כי "מדובר בחוק המהווה פרצה חמורה בכרם ישראל, העלולה לערער את יסודות הזהות היהודית של מדינת ישראל".

בסיעת דגל התורה ציינו כי הצבעתו של אוחנה היא "בניגוד לסיכום שבין הליכוד ליהדות התורה - לשמור על הסטטוס קוו. הטעות שנעתרנו לבקשת הליכוד ותמכנו בו להיות יו"ר הכנסת - לא תקרה שוב".

מטעם יו"ר מפלגת יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף נמסר: "ממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו (הליכוד) ממשיכה להפר את כלל הסיכומים וההבנות עם המגזר החרדי. היום הגדיל לעשות יו״ר הכנסת, אמיר אוחנה, כאשר הצביע בעד חוק שכל כולו רמיסה בוטה של תורתנו הקדושה בניגוד להבנות שהיו עד כה ולברית ההסטורית בין הליכוד למפלגות החרדיות שהתבססה על שמירת ערכי מסורת ישראל".

https://x.com/i/web/status/2003835188594569615 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בנימוק להצעת החוק לנישואים אזרחיים נכתב: "כיום במדינת ישראל, הדרך היחידה למסד זוגיות במסגרת משפטית מוכרת היא באמצעות נישואים על פי הדין הדתי, בהתאם לדתם של בני הזוג. מצב זה מונע מזוגות רבים שאינם יכולים או אינם מעוניינים להינשא דרך הממסד הדתי לממש את זכותם הבסיסית לחיי משפחה במסגרת אזרחית מוכרת. בהיעדר חלופה אזרחית, זוגות רבים נאלצים להינשא מחוץ לישראל או לחיות כ״ידועים בציבור״, פתרונות חלקיים היוצרים חוסר ודאות משפטית, פגיעה בזכויות, עלויות כלכליות כבדות ולעיתים גם השלכות חברתיות ודתיות מורכבות".

"הצעת החוק מבקשת ליצור בישראל מסלול אזרחי מוסדר למיסוד זוגיות, שיתקיים לצד מוסד הנישואים הדתיים - מבלי לפגוע במעמדם. במסגרת זו תוקם ברית זוגיות אזרחית, שתעניק לבני הזוג את מלוא הזכויות והחובות האזרחיות של זוג נשוי, אך ללא הכרה דתית. הברית תירשם במרשם אזרחי ייעודי, שינוהל בידי רשמים אזרחיים שימונו על ידי שר המשפטים, וייקבעו מנגנונים ברורים גם לכריתת הקשר וגם להתרתו. כך תובטח ודאות משפטית, יציבות ושוויון זכויות".

יוזם החוק ח"כ בועז טופורובסקי: "הצעת החוק מהווה פשרה רחבה שנשענת על יוזמות קודמות מהקשת הדתית והחילונית גם יחד, ושואפת לצמצם מתחים חברתיים, לחזק את חופש הבחירה ולכבד תפיסות עולם שונות. קיומה של חלופה אזרחית אף עשוי לחזק את מוסד הנישואים הדתיים שכן מי שיבחר בהם יעשה זאת מתוך רצון חופשי ולא מתוך כפייה".