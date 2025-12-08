מחשש להפלתו, חברי כנסת מאגודת ישראל הציעו לאופוזיציה כי בתמורה להיעדרות של כמה ח"כים בהצבעה על חוק הגיוס, הם ייעדרו בהצבעה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית - כך פרסמנו לראשונה הערב (שני) במהדורה המרכזית, לפי פרטים שהגיעו לידי i24NEWS. ההיעדרות עלולה לאפשר להעביר את ההצעה שראש הממשלה נתניהו חושש ממנה.

בעוד ההתנגדות החרדית על חוק הגיוס מתרחבת, כאשר גם חסידות בעלזא, שסומנה תחילה כתומכת בחוק, מתלבטת בשלב זה האם לתמוך בהצעה. ההתנדנדות הזו למעשה מסכנת את הרוב להצעה.

באגודת ישראל צפויה להתקבל ההכרעה לאחר ישיבת מועצת האדמו"רים בזמן הקרוב, אך מתוך הבנה שייתכן והרבנים יורו להתנגד לחוק. במפלגה עדיין מבינים כי חוק הגיוס הוא ההצעה הטובה ביותר שניתן לקבל ומעוניינים כי יעבור, אך לא בתמיכתם.

מוקדם יותר היום התייחס לראשונה נתניהו לחוק הגיוס, ואמר כי ההצעה שהונחה על שולחן הכנסת היא תחילתה "של הליך היסטורי לשילוב החרדים בצה"ל ובמערכת הביטחון". לטענת ראש הממשלה, החוק משלב יעדי גיוס משמעותיים, פי ארבעה ממה שממשלת בנט-לפיד הציגה. "החוק מסדיר את מעמד לומדי התורה שתורם אמונתם. עולם התורה שמר עלינו במשך אלפי שנים", הוסיף בדבריו.