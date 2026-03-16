בניגוד לדבריו ל-i24NEWS: גנץ לא לקח חלק בהצבעת אי האמון בממשלה

סיעת כחול לבן הודיעה היום (שני) כי לא תיקח חלק בהצבעת אי אמון בממשלה. יו"ר הסיעה פנינה תמנו-שטה אמרה כי "בשעה שטייסנו חגים מעל שמי טהרן ולוחמינו בדרכם ללבנון - ראוי להביע סולידריות ולדחות את ההצבעה למועד אחר".

חברת הכנסת תמנו-שטה ציינה כי עמדת "כחול לבן" לא השתנתה: "הממשלה הזאת צריכה להתפרק וללכת הביתה". "נאה דורש נאה מקיים - אנחנו דורשים מהקואליציה להפסיק לפלג, ולכן ראינו לנכון לא להשתתף בהצבעה הזו", מסרה הסיעה.

אמש אמר גנץ בריאיון למירי מיכאלי במהדורה המרכזית, בהתייחסות להצעות שמקדמת הקואליציה כי "מי שמפר את הכללים הלאומיים ומי שפוגע באחדות של העם, זה מי שמכניס חוקים שמפצלים חצי עם". עוד ציין בהתייחסות להצעת אי האמון: "נתניהו מאפשר לאוחנה לקיים תהליכים שהם לא בליבת האחדות שעם צריך כרגע, ואי אפשר לוותר בנקודה הזו".

מוקדם יותר היום אמר ראש האופוזיציה לפיד בפתח ישיבת סיעת יש עתיד כי "אין דבר יותר שקוף מהתוכנית של הממשלה - שבגלל המלחמה אנחנו נשתוק, בזמן שהם מפרקים את המדינה".

לפיד ציין כי הקואליציה מקדמת "את החוקים הכי מפצלים, משסעים והרסניים" בזמן המלחמה. "זה זלזול באנשים שיושבים במקלטים, בטייסים שפועלים באיראן ובלוחמים בלבנון", אמר.