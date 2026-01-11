למרות החקירה בלהב 433: צחי ברוורמן מתכונן לעבור ללונדון

ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, נחקר היום (ראשון) באזהרה בלהב 433 בחשד לשיבוש הליכי חקירה, בחקירה שנמשכה יותר מ-12 שעות. בסוף החקירה הורחק ברוורמן מהלשכה ל-15 יום, כמו כן ברוורמן לא יוכל ליצור קשר עם אנשי הלשכה במשך 30 ימים. בנוסף, ראש הסגל של נתניהו לא יוכל לצאת מהארץ בחודש הקרוב.

ברוורמן, ביקר בשבוע האחרון בלונדון, כהכנה לקראת מעבר לעיר, בשל מינויו לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

ביקורו של ברוורמן בלונדון מגיע על רקע ההאשמות של אלי פלדשטיין נגדו במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים לעיתון ה"בילד". כזכור, השניים נפגשו בחניון כחודש לפני מעצרו של פלדשטיין, שם אמר ברוורמן לפלדשטיין כי יוכל "לכבות את החקירה". המשטרה ערכה חיפוש בביתו של ברוורמן ואיתרה שני טלפונים.

למרות שמינויו של ברוורמן לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה אושר, ראש הממשלה עדיין לא מתכוון לשחרר אותו להתחיל את התפקיד, הסיבה לכך - נתניהו טרם החליט מי יחליף את ברוורמן בתפקיד ראש הסגל שלו. גורם בסביבת ראש הממשלה אמר ל-i24NEWS כי החקירה המתנהלת כרגע נגד ברוורמן מאפשרת לנתניהו למשוך עוד זמן.

