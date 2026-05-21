הסוף לפריימריז בליכוד? ההצעה הדרמטית שעלתה במפלגה

מאחורי הקלעים בליכוד: ראשי רשויות נפגשו אמש (רביעי) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשבמרכז הדיונים עומדות הצעות לשינוי שיטת הרכבת רשימת הליכוד לכנסת הבאה.

יו"ר השלטון המקומי חיים ביבס הציע לאפשר לנתניהו עד 10 שריונים ברשימה, לצד הרחבת הרשימה הארצית עד מקום 35, כך שמשבצות המחוזות יחלו רק לאחר מכן.

בפגישה בה נכחו בין היתר ראש עיריית אשדוד יחיאל לסרי, ראש עיריית בת ים צביקה ברוט, ראש עיריית אשקלון תומר גלאם וראש עיריית דימונה בני ביטון, עלו גם הצעות נוספות, בהן ביטול חד-פעמי של הפריימריז לטובת ועדה מסדרת שתקבע את הרשימה. מנגד, ח"כ דוד ביטן, שמתנגד לריבוי שריונים, הציע מודל מצומצם יותר של שריון אחד בלבד לכל עשירייה ברשימה.

חיים ביבס רואה את עצמו כאחד היורשים האפשריים של נתניהו, ואף מבקש לעצמו שריון בחמישייה הראשונה ברשימה.

הדברים עוררו ביקורת בתוך המפלגה. ראש מועצת ירוחם, נילי אהרון, תקפה את ההצעות ואמרה: "הליכוד היא מפלגה דמוקרטית ולא ועדה מסדרת של מפא"י או יש עתיד. עשרות אלפי חברי הליכוד שהתפקדו ובחרו את הוועידה אינם שקופים ואינם ניצבים של אף אחד. רק חברי הליכוד יכריעו מי תהיה הרשימה שלהם לכנסת הבאה".

כזכור, בשלישי האחרון מבקר הפנים של מפלגת הליכוד, עו"ד שי גלילי, הוציא את חוות דעתו והמליץ על המתווה לבדיקה ולסיום פרשת "הזיופים בבחירות לוועידה". בדרך חשף כי התרחשה פגיעה חמורה בזכות לפרטיות של חברי המפלגה עת שמנהלת המפלגה השיגה, שמרה ועשתה שימוש שלא כדין בפרטי כרטיסי האשראי של המועמדים השונים, שלא למטרה שלשמה הם נמסרו.

המכתב מגיע בתגובה לדרישת היועץ המשפטי של הליכוד, עו"ד אבי הלוי, שביקש לבטל את החלטת ועדת הבחירות ולמנות גורם חיצוני לבדיקת החשדות כי מועמדים לא שילמו מכיסם את דמי ההשתתפות.