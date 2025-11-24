לאחר הפרסום ב-i24NEWS: האופוזיציה הכריזה על ועדה חדשה

לראשונה בתולדות הכנסת, האופוזיציה תכנס היום (שני) "ועדת חינוך חלופית" בראשות ח"כ משה (קינלי) טור-פז מ"יש עתיד". הוועדה קמה במחאה על שיתוקה של ועדת החינוך הרשמית, שאינה מתכנסת כבר חודש ימים מאז התפטרות היו"ר מטעם ש"ס ח"כ יוסף טייב. בוועדה המושבתת ממתינים לדיון עשרות חוקים וישיבות מעקב.

לדברי ח"כ טור-פז, הוועדה תתכנס בחדר ועדת החינוך "השומם מזה חודש", והוסיף כי "כל ניסיון למנוע זאת בידי הנהלת הכנסת יהווה סתימת פיות אנטי דמוקרטית".

שיתוק הוועדות נובע מכך שהקואליציה נמנעת ממינוי יושבי ראש חדשים לוועדות החינוך והבריאות, כדי לא להסתכסך עם סיעת ש"ס, כך פורסם ב-i24NEWS בחמישי האחרון. היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפק, הגדירה את המצב בשיחות סגורות כ"חמור מאוד".

ח"כ סימון דוידסון מ"יש עתיד" מסר בתגובה לפרסום: "אזרחי ישראל הם הנפגעים העיקריים, שליחי הציבור שלהם מנועים מלפקח על עבודת הממשלה וידיהם כבולות מקידום האינטרסים של הציבור שבחר בהם".

כזכור, בחודש אוקטובר הודיעה סיעת ש"ס על פרישה מתפקידיה הקואליציוניים (אך לא מהקואליציה עצמה) בשל אי-ההתקדמות בחקיקת חוק הגיוס. בעקבות ההחלטה, התפטרו מתפקידם יו"ר ועדת החינוך, יוסי טייב, ויו"ר ועדת הבריאות, יוני משריקי.

בהודעת המפלגה מאוקטובר נכתב כי הצעד ננקט "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה... לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים". עוד נמסר כי "כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש"ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת".