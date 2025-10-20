גנץ מבהיר: "לא נהיה האצבע ה-61 של נתניהו"

כנס החורף של הכנסת נפתח היום (שני) בסימן הניסיון של הקואליציה להחזיק מעמד עד מועד הבחירות בסוף השנה האזרחית.

יושב ראש "ישראל ביתנו", אביגדור ליברמן, אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "חזרנו לשישה לאוקטובר, אותה קונספציה. כנס החורף הולך להיות סוער מאוד. אין גבול לציניות. כשנורה נ"ט ב-10:30, ראש הממשלה בנימין נתניהו כבר ידע שיש לנו הרוגים ופצועים - ולמרות זאת, הוא קיים דיון על שינוי שם המלחמה ל'מלחמת תקומה'".

"זאת המורשת שלך נתניהו, מלחמת השבעה באוקטובר, הבריחה מהאחריות, ההכלה, הכסף הקטארי. בממשלה הבאה, אנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כולם כולל כולם", הוסיף.

יושב ראש "המחנה הממלכתי" בני גנץ אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "מי שאומר שאנחנו נהיה באצבע ה-61 של נתניהו - משקר, ומספר לכם סיפור שהוא רוצה למכור".

"צריך לשים על השולחן גם תפיסת שטח נוסף מעבר לקו הצהוב. חמאס צריך להבין שיש מחיר כואב. עלינו למצות את השלב הראשון בעסקה ולהשיב לקבר ישראל את החללים החטופים. כל מעגל שייסגר, הוא עולם ומלואו למשפחות הראויות לכך", הוסיף.

עמיאל ירחי

עוד אמר כי "אסור לחזור מיד למלחמה. יש למצות את המהלך כדי להשיב את כל מי שאפשר. אבל - זה לא יעבוד רק בטוב - התגובה אתמול הייתה בגדר מעט מדי, וקצר מדי". בנוסף, ציין כי "בניגוד למה שמנסים לתאר לנו, השלב השני של הכנסת מנהלת בינלאומית לרצועת עזה יארך זמן רב - לא שבועות ולא חודשים. לכן אמרתי כבר בחודש השני של המלחמה שצריך לעסוק ביום שאחרי".

"חיילים מצבאות זרים לא יגנו על תושבי ישראל. המנהלת שתוקם צריכה להתמקד בצד האזרחי. לא נוכל להפקיד את ביטחוננו בידי חיילים מטורקיה או קטאר. הדבר החשוב ביותר במנגנון שיוקם הוא שמירה על חופש הפעולה", ציין.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בפתח ישיבת סיעת "יש עתיד": "גם את הדבר הנכון - ממשלת השבעה באוקטובר עשתה באופן כושל ובלי שום חזון - במקום מצרים, מדינה שנלחמת בטרור של האחים המוסלמים, הממשלה הכניסה לעזה את תורכיה וקטאר - השותפות האידיאולוגיות של האחים המוסלמים".

עוד הוסיף כי "אני סומך על הממשל של טראמפ הרבה יותר ממה שאני סומך על ממשלת הקיצונים והרשלנים של נתניהו, ועדיין - במו ידיו נתניהו הפך אותנו למדינת חסות, שמקבלת תכתיבים לגבי בטחונה".

"התהליך הזה שבו עוצרים את הסיוע ואז מחדשים את הסיוע - הוא לא רציני, הוא נטול אסטרטגיה, והוא פוגע רק בנו. לחמאס זה עוזר. ככה לא מתנהלת מדינה", הוסיף.

יושב ראש עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בפתח ישיבת הסיעה כי "אני מודיע כאן באופן רשמי - אנחנו דורשים שהחוק הראשון שיקודם במושב הנוכחי של הכנסת, הוא חוק עונש מוות למחבלים".

עוד איים בדבריו וציין כי "אם בתוך שלושה שבועות לא יובא החוק להצבעה במליאת הכנסת, עוצמה יהודית לא תהיה מחוייבת להצבעות בקואליציה".

"הגיע הזמן שבליכוד יעמדו בהתחייבות הזו, שהיא לפני הכל - התחייבות לציבור שבחר בממשלת הימין. הגיע הזמן שמחבלי הנוח'בה ישלמו את המחיר הראוי על הזוועות שביצעו, ושהמחבלים הפוטנציאליים ידעו שתמו ימי השחרור מבתי הכלא בעסקאות. אם הם רוצחים יהודי - הם לא נשארים בחיים", הוסיף.