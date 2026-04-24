המהפך של נפתלי בנט: מהציונות הדתית - לתקווה החדשה של קפלן
נפתלי בנט היה נער הפוסטר של הציונות הדתית, והיום הוא הפך לתקווה הלבנה של קפלן, עם רשימה שמלאה בפרצופים שמזוהים עם המחאה • ואיך זה קשור לעלייה של של אייזנקוט בסקרים על חשבונו? • הכתבה של אושי דרמן
אושי דרמןכתב מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
מאז היותו ראש מפלגת הציונות הדתית, נפתלי בנט עשה שינוי של 180 מעלות ועבר לצד השני - עם רשימה שמזוהה יותר עם פעילי קפלן מאשר כאלו המאמינים בארץ ישראל השלמה. עכשיו שהרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט מתחזק בסקרים על חשבונו - נראה שבנט מושך אפילו עוד יותר שמאלה בניסיון להביא קולות נוספים מגוש המרכז-שמאל.
בכתבה ששודרה הערב (שישי) בקבינט שישי, אושי דרמן יצא לבדוק את מתיחת הפנים של נפתלי בנט - מי שהיה נער הפוסטר של הציונות הדתית, והיום שובר שמאלה - צפו בכתבה.
