מאז היותו ראש מפלגת הציונות הדתית, נפתלי בנט עשה שינוי של 180 מעלות ועבר לצד השני - עם רשימה שמזוהה יותר עם פעילי קפלן מאשר כאלו המאמינים בארץ ישראל השלמה. עכשיו שהרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט מתחזק בסקרים על חשבונו - נראה שבנט מושך אפילו עוד יותר שמאלה בניסיון להביא קולות נוספים מגוש המרכז-שמאל.

בכתבה ששודרה הערב (שישי) בקבינט שישי, אושי דרמן יצא לבדוק את מתיחת הפנים של נפתלי בנט - מי שהיה נער הפוסטר של הציונות הדתית, והיום שובר שמאלה - צפו בכתבה.

