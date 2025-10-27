הסוף לעמימות: יוסי כהן הודיע - לא ארוץ בבחירות הקרובות

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן שבר את העמימות הערב (שני) כשהודיע: "לא ארוץ לכנסת בבחירות הבאות". את הדברים אמר בוועידת "שורת הדין" במוזיאון למורשת יהודית בניו-יורק. עם זאת, סייג כשהוסיף כי "הכל משתנה מאז המתקפה ב־7 באוקטובר, ואנחנו זקוקים להנהגה חדשה. אני שוקל הכול, אבל ההחלטה עכשיו היא לא".

כהן סיפר כי "כשהייתי ראש המוסד, ראש הממשלה נתניהו רמז שאהיה היורש שלו. יום אחד הלכתי אליו ושאלתי אם באמת אמר את זה - והוא אמר שכן. אשתי אמרה אז: 'לא, בחיים לא. אנחנו לא נכנסים לזה'".

הוא התייחס גם לסוגיית החטופים בעזה, כשאמר: "אני מעריך שיש לפחות שבעה חטופים חללים נוספים שחמאס יודע היכן הם נמצאים ויכול לאתר ולהחזיר אותם אלינו. לגבי היתר אינני בטוח". על הסכם סיום המלחמה הוסיף: "זה לא ההסכם האידיאלי, אבל כרגע זה הזמן להפסקת אש וזה מחיר שהיה שווה לשלם בעבור שחרור החטופים".

הוא גם קרא לשקול מחדש את מערכת היחסים עם קטאר לאחר שחרור החטופים: "אין לנו יחסים אמיתיים איתם, רק השתמשנו בהם כמתווכים. זו הייתה טעות; הכסף שהועבר לכאורה לסיוע הומניטרי הגיע בפועל לחמאס ומימן טרור".

לגבי הצטרפות איראן וחיזבאללה למתקפת השבעה באוקטובר, ציין כהן: "איני מכיר תכנית של פלישה דו־חזיתית. לו הייתה, המוסד היה מתריע. ייתכן שפשוט לא הייתה כזו". עוד הוסיף: "הפלת המשטר האיראני אפשרית, זה ייקח כמה שנים. העם האיראני סובל מהמשטר האכזרי, מי שמעז למחות נתלה או נורה. אבל אני מאמין שהגיע הזמן, ואם העולם יתמוך בכך זה יקרה".

נשיאת הארגון שהובילה את הכנס, עו"ד ניצנה דרשן־לייטנר, שציינה: "המלחמה עדיין לא תמה. האיומים המדיניים להקמת מדינה פלסטינית לצד תוקפנותו של בית הדין בהאג מובילים לעלייה חסרת תקדים בשנאת ישראל ואנטישמיות. עלינו לאחד כוחות - להילחם בשדה הקרב, בין כותלי בית המשפט ובזירת דעת הקהל העולמית".

הוועידה, הנערכת זו השנה השנייה בניו־יורק ומתקיימת במוזיאון למורשת יהודית, אירחה עשרות ארגונים יהודיים, מומחי ביטחון ומשפט, אקטיביסטים ישראלים ומובילי דעת קהל אמריקנים.