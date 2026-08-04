בית הדין של הליכוד קיבל הבוקר (שלישי) ברוב דעות את העתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה בוועידת המפלגה. להחלטה יש משמעות דרמטית על יחסי הכוחות במפלגה, כאשר 36 ח"כים ושרים בליכוד יתחרו על 18 מקומות ריאליים בלבד ברשימה הארצית. בעקבות הקביעה, גם דמויות שנחשבו לבכירות בתנועה עשויות למצוא את עצמן מחוץ לכנסת הבאה.

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לפי ההחלטה שהתקבלה בתום דיון מרתוני שנמשך לפנות בוקר, שרים וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות האזוריות (המחוזות), אשר ייוותרו מיועדות למועמדים חדשים בלבד כדי למנוע פגיעה בעקרון השוויון.

פסק הדין, שהתקבל בהרכב של חמישה שופטים בראשות נשיא בית הדין עו"ד מיכאל קליינר, קבע כי נפלו פגמים ואי-תקינויות בהליך ההצבעה.

בנוסף, נקבע כי חבר כנסת מכהן שירצה להתמודד על משבצת הבטחת ייצוג יידרש להתפטר מהכנסת ולא לנצל כספי מימון מפלגות, וכן הובהר כי הצבעתו של ראש הממשלה בוועידה בוצעה כדת וכדין.

הצפיפות בצמרת הופכת לקשה עוד יותר לאור נתוני השריונים והסקרים העדכניים. לנתניהו יש שמונה שריונים ברשימה: במקומות 3, 5, 9, 11, 15, 18, 26 ו-29. בהתחשב בסקרים האחרונים, שניים מהמשוריינים הללו אמנם לא צפויים להיכנס לכנסת, אך שישה מהם אמורים להיכנס על חשבון ח"כים מכהנים ולדחוק אותם החוצה.

שקלול של 23 מושבים בסקרים, בניכוי נתניהו והשריונים, משאיר מאבק קשוח על 18 מקומות ריאליים בלבד, ובעקבות השינויים הוארך מועד הגשת המועמדויות ב-48 שעות.