הוועדה המיוחדת לזכויות הילד התכנסה היום (חמישי) בכנסת ודנה בהיעדר טיפול מערכת החינוך בילדי הלומי קרב. אריאל כץ, בתו של לוחם מילואים, זעקה בוועדה: "פעם היה לי אבא אחר, איש של אור, אבל היום הוא כבר לא אותו הבן אדם. הפוסט-טראומה שינתה אותו מבפנים".

עוד שיתפה אריאל: "איך ילדה בת 17 אמורה להרגיע גבר מבוגר בהתקף פוסט-טראומה?". יו"ר הוועדה, ח"כ קטי שטרית אמרה בדיון: "אנחנו רוצים מהמשרדים הממשלתיים שיביאו את התוכניות – אנחנו חייבים לקבל תשובות".

השבוע פרסם אגף השיקום במשרד הביטחון לרגל יום ההוקרה לפצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון נתונים מעודכנים. 82,400 פצועים ופצועות מטופלים באגף, 31 אלף מתוכם - מתמודדי נפש ופוסט-טראומה. כ-22 אלף פצועים - אשר 58% מהם מתמודדים עם פגיעה נפשית - התווספו לטיפול האגף לאחר ה-7 באוקטובר.

בכל חודש מוגשות כ-1,500 פניות חדשות של פצועים להכרה. על פי ההערכות בשנת 2028 יטפלו באגף בכ-100 אלף פצועים, 50% מהם מתמודדי נפש. לאור היקפי הפצועים והאתגר הלאומי, יזם משרד הביטחון בשיתוף משרד האוצר ועדה ציבורית לבחינת הרחבת המענה הלאומי, התמיכה והטיפול בפצועי צה"ל.

מספר הפצועים שבהם האגף מטפל עלה והגיע ל-82,400 כאמור - 9% הן פצועות, 26% מכלל המטופלים באגף נפצעו בשנתיים האחרונות. 873 פצועים מרותקים לכיסא גלגלים, מהם 132 שנפצעו לאחר ה-7 באוקטובר.