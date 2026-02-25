פרסום ראשון: סעיפי המחלוקת שנכנסו לטיוטת חוק הגיוס

הדיונים על חוק הגיוס נמשכים בין נציגי המפלגות החרדיות לייעוץ המשפטי של הכנסת. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם לראשונה הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של i24NEWS את הסעיפים בטיוטת החוק אליהם הסכימו החרדים ואת אלה שהתנגדו אליהם.

הסעיף הראשון עליו יש הסכמה מצד החרדים הוא נושא החנינה ל-80 אלף העריקים החרדים, לפיו תקום ועדה מיוחדת שתבחן כל נושא לגופו. הסעיף השני עליו יש הסכמה מצד החרדים הוא גיל הפטור, שלפי הטיוטה ייקבע על 26. הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון בכנסת מתנגד לסעיף הזה.

עוד סעיף בטיוטת החוק שמתנגד אליו הייעוץ המשפטי הוא אי-הוספת סנקציות, מכסות ויעדים. כמו כן תקציב הישיבות לא יוחזר רטרו-אקטיבית, בהסכמת נציגי המפלגות החרדיות. החרדים מבקשים מהיועצת המשפטית לוועדה שבמסמך הצעת החוק לא תופיע הערה לצד הסעיפים שהיא מתנגדת אליהם.

הנוסח הזה של החוק יצטרך להיבחן מחדש על ידי הרבנים של המפלגות החרדיות, שכרגע מוערך שלא בהכרח יקבל את אישורם. בבדיקה מול המתנגדים לחוק בקואליציה, עולה שהנוסח החדש לא עובר גם אותם, כך שניתן לומר כי החוק עוד רחוק מלעבור בכנסת.