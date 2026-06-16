החרדים במסר חריף לנתניהו: "לשקר אין רגליים, גם אם הוא רץ בבחירות"

ביטאון "יתד נאמן" של דגל התורה פרסם הבוקר (שלישי) מאמר ובו ביקורת חריפה על ראש הממשלה ומפלגת הליכוד, על רקע דחיית ההצבעה על חוק המעונות.

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כותבי המאמר מתייחסים להבטחות של ראש הממשלה לסיעות החרדיות, ועל כשלונו לקיימן. במאמר נכתב: "לו פינוקיו היה מתנהג מול הסיעות החרדיות כפי שמתנהג ראש הממשלה בנימין נתניהו, אפו כבר מזמן היה חוצה אל האוקינוס ונוחת בלוס אנג'לס. מדובר בגניבת דעת מכוונת היטב, שיטה קבועה של 'הבטיחו אבל מעולם לא הבטיחו לקיים'".

במאמר מביעים את חוסר האמון של החרדים בממשלה: "זו מידת חוצפה מיוחדת במינה כדי לתת לציבור שלם את ההרגשה שהנה, לפחות זה נמצא בידיים של ראש הממשלה, תוך ידיעה ברורה ומחולטת שאין לו שום כוונה לבצע". הגוש שזכה בעבר לכינוי המכובד 'הגוש האמוני', הפך מזמן, בעטיין של ההפרות החוזרות ונשנות, ל'גוש האי-אמוני', שאי אפשר לסמוך עליו בכלום".

את המאמר מסיימים במסר מאיים לליכוד: "לשקר אין רגליים. וגם השקר הזה יודע לרוץ היטב במערכות הבחירות ולגייס מנדטים - שעון החול של הפוליטיקה עובד לפעמים לאט, לעיתים לאט מדי. הגלגלים טוחנים באיטיות, אך הם טוחנים דק. בסופו של דבר, יגיע זמן הפירעון, ויום הדין הפוליטי של חברי קואליציית השקר הזו, קרוב לבוא".