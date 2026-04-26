מלשכת רה"מ - לבן גביר: עופר גולן ייעץ לעוצמה יהודית

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הודיע היום (ראשון) על הרחבת צוות מפלגת עוצמה יהודית, עם הצטרפותו של עופר גולן לתפקיד ניהול מערך האסטרטגיה של המפלגה.

גולן, ששימש כיועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בעשור האחרון, ניהל שש מערכות בחירות עבור הליכוד וכן קמפיינים פוליטיים בזירה הבינלאומית. במסגרת תפקידו החדש, יוביל את התכנון האסטרטגי של המפלגה.

בן גביר בירך על המינוי ואמר: "עופר מביא עמו ניסיון עשיר, הבנה עמוקה של הזירה הפוליטית והתקשורתית, ויכולות מוכחות בהובלת קמפיינים מנצחים בארץ ובעולם ויחזק את המערך הקיים והנפלא של עוצמה יהודית. בעזרת השם הוא יתרום רבות להובלת המפלגה למחוזות עוד יותר גבוהים, להמשך חיזוק המפלגה, להעמקת הקשר עם הציבור ולהובלת המסרים שלנו בנחישות, באחריות ובמקצועיות".

גולן עצמו מסר: "מפלגת עוצמה יהודית היא המפלגה השנייה בגודלה במחנה הלאומי, והרביעית בגודלה בכנסת, שמייצגת ציבור עצום ומגוון מכל חלקי החברה הישראלית. בתקופה רוויית אתגרים והזדמנויות זו, להצלחתה יש משמעות לאומית מכרעת. אני עובר דירה אבל נשאר באותו הבניין".