המסר של נתניהו לקואליציה: "להרגיע את הוויכוחים הפוליטיים, זה לא הזמן"

לקראת הטיסה לארצות הברית: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס היום (ראשון) את ראשי הקואליציה לקראת נסיעתו, המסר שהועבר אליהם ולקואליציה: להרגיע את הוויכוחים הפוליטיים, זה לא הזמן". ברקע הדברים, חוסר הסכמות על שלל נושאים - בהם תקציב המדינה וחוק הגיוס.

בנוסף, כונסו היום שרי הממשלה לישיבת הממשלה, בה דיבר נתניהו בחריפות נגד אהוד ברק ו"תורת הגזע" החדשה שלו - וקרא לשרים להגיב בחומרה לדברים. בעקבות מחלוקת עם האוצר, לא הועלתה היום הקמת שדה התעופה בנגב - בשל הצמדת הקמת שדה התעופה ברמת דוד להצעה על ידי המשרד.

הקבינט אישר שורת החלטות בישיבה, בה ביטול החוק הירדני האוסר על מכירת קרקעות ליהודים. עד היום, נאלצו יהודים לרכוש קרקעות דרך חברות רשומות ובכפוף ל"היתר עסקה" מהמנהל האזרחי. מעתה, בוטלה הדרישה להיתר עסקה ובוטל האיסור על המכירה לזרים, שיאפשר רכישת קרקעות - בדיוק כמו בתל אביב.

בנוסף, הוחלט בקבינט להרחיב את פעולות פיקוח והאכיפה בכל הנוגע לעבירות מים, פגיעה באתרי ארכיאולוגיה ומפגעים סביבתיים המזהמים בשטחי A ו-B.

כאמור, אמש הודיעה לשכת ראש הממשלה כי נתניהו צפוי להמריא לוושינגטון ביום רביעי הקרוב על מנת להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ. בפגישתם השניים צפויים לדון במשא ומתן שמנהלת ארצות הברית בימים אלו עם איראן.

על פי הודעת הלשכה, נתניהו יבקש מטראמפ לכלול במשא ומתן את נושא תוכנית הטילים הבליסטיים של איראן ואת הפסקת התמיכה בציר האיראני.