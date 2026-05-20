זעם ביהדות התורה: "לא נשב בקואליציה הבאה ללא הסדרת מעמד בני הישיבות"

חרף המאמצים הנוכחיים של הקואליציה לקדם את חוק הגיוס, השר וחבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה מציב אולטימטום דרמטי לקראת הבחירות הבאות ומאיים בחרם חרדי על הממשלה הבאה. בהתבטאות חריפה מצידו הבהיר פרוש כי המפלגות החרדיות לא יסכימו עוד להתפשר על מעמדם של לומדי התורה: "בקדנציה הבאה - לא נכנסים לקואליציה ולא לוקחים תפקידים עד שהדבר הזה מסתדר. אחרת מה? נחכה עוד שלוש-ארבע שנים?".

לדברי פרוש, הציבור החרדי חווה את התקופה הקשה ביותר מאז קום המדינה, כאשר ההסכמות ההיסטוריות שהושגו בעת הקמתה נרמסות כעת על ידי משפטנים. הוא חשף כי דרש מראש הממשלה בנימין נתניהו להסדיר את מעמד בני הישיבות עוד בטרם הקמת הממשלה הנוכחית, אך נתניהו דחה זאת בטענה שישנם חברי כנסת בעייתיים בליכוד שיהיה קל יותר ליישר לקראת אישור התקציב. פרוש הוסיף כי מאוחר יותר אף קרא לנתניהו לפנות את מקומו מאחר שלא הצליח להעביר את החוק, והאשים את מערכת המשפט בניצול תקופת המלחמה כדי "לפרק את עולם התורה" מתוך רדיפה פוליטית.

בעוד החרדים משרטטים קווים אדומים לעתיד, מאחורי הקלעים נרשמת דרמה פוליטית סביב חוקי פיזור הכנסת והמשך קידום חוק הגיוס הנוכחי. ההערכות בסביבת נתניהו מצביעות על כך שהחרדים צפויים לתמוך בחוק הגיוס הנוכחי כדי למנוע מהליכוד לשלוט לבדו בחוקי פיזור הכנסת, כאשר בקואליציה מסמנים כרגע רק שלושה מתנגדים "בלתי הפיכים" לחוק בליכוד: שרן השכל, יולי אדלשטיין ודן אילוז. במקביל, במפלגת כחול לבן מקיימים מגעים עם המפלגות החרדיות במטרה לקבל את תמיכתן בהצעת החוק של האופוזיציה לפיזור הכנסת, תוך קריאה שלא להסתמך על הבטחות הקואליציה בלבד.

האיומים הפוליטיים והתמרונים בכנסת מתרחשים על רקע דיון סוער שהתקיים בוועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, שאליו אף התפרץ פעיל מילואים כשהוא עוטה שטריימל במחאה על היחס למשרתים. במהלך הדיון הציג ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל, תא"ל שי טייב, נתונים מדאיגים שלפיהם לצבא ישנו צורך מבצעי מיידי ומחסור נוכחי של 12 אלף חיילים, שצפוי להעמיק ל-17 אלף בשנת 2027. תא"ל טייב הזהיר כי ללא מענה חקיקתי מיידי העומס יכריע את מערך המילואים, וציין כי לצד הגעתם של 255 לוחמים חרדים למחזור הגיוס האחרון, צה"ל מתקרב בצעדי ענק למצב של כ-90 אלף משתמטים.