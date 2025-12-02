החרדים באיום לנתניהו: "בלי חוק הגיוס - לא יהיה תקציב"

החרדים במסר מאיים לראש הממשלה בנימין נתניהו: "בלי חוק גיוס - לא יהיה תקציב" - כך פרסמנו לראשונה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית. הציפייה היא כי נתניהו יימגר את המתנגדים לחוק תוך הקואליציה.

בנוסף, האיום על התקציב מיועד לאוזניו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ששואף להעביר את התקציב לשנת 2026. בין השמות המתנגדים מהקואליציה לחוק הוא השר סופר. אמש דיווחנו כי סמוטריץ' זעם על כך שהודיע על התנגדותו באופן פומבי - לפני קיום דיונים. מנגד, הטיחו חברי הכנסת בשר האוצר: "אתה לא ח"כ ולא צריך להצביע".

בכיר בליכוד העביר לאחרונה מסר לנתניהו, לו אמר: "עצור את חוק הגיוס, אין לנו היתכנות להעביר אותו". עוד הוסיף הבכיר כי: "הפגיעה בדעת הקהל תהיה גדולה מדי".

הצהרת ראש הממשלה על חוק הגיוס - וסיבוב הפרסה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע מוקדים יותר הערב כי יישא הצהרה - אך דקות טרם מועד תחילתה, הודיע על דחייה בטענה ל"אילוצי לו"ז" - שהם שיחה עם השרה מירי רגב על תקציב משרד התחבורה. גורמים המעורבים בפרטים מסרו ל-i24NEWS כי הפגישה נקבעה מראש.