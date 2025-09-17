סקר i24NEWS: כמה מנדטים מקבל איזנקוט, והאם לקואליציה יש רוב?

מומלצים -

החשש מבידוד מדיני בעקבות הצהרת רה"מ, הרחבת התמרון לעיר עזה, והכרזתו של ח"כ לשעבר גדי איזנקוט על הקמת מפלגת "ישר", משנה את תמונת המנדטים. סקר i24NEWS באמצעות מכון המחקר "דיירקט פולס" שודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית עם מירי מיכאלי, בדק את תמונת המצב בחלוקת המפלגות.

איזנקוט מביא תוצאה מרשימה של 10 מנדטים, וראש הממשלה לשעבר בנט צפוי להביא 13 מנדטים על פי הסקר.

בסקר המנדטים התבקשו המשיבים לענות: אילו הבחירות לכנסת היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים?

הליכוד עם 32 מנדטים, בנט מאבד גובה עם 13 מנדטים, הדמוקרטים נשארים יציבים עם 11 מנדטים. ש"ס מקבלת 10 מנדטים, כמו גם ישראל ביתנו, גם היא עם 10 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט כאמור עם 10 מנדטים. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, עוצמה יהודית עם 6 מנדטים, הציונות הדתית עם 5 מנדטים, יש עתיד עם 5 מנדטים, חד"ש תע"ל עם 5 מנדטים, ורע"מ עם 5 מנדטים. בל"ד ו"כחול לבן" לא עוברות את אחוז החסימה.

בתמונת הגושים, לקואליציה של נתניהו יש ממשלה, לראשונה מזה זמן מה, עם 61 מנדטים. האופוזיציה הנוכחית עם 49 מנדטים, והמפלגות הערביות באמצע עם 10.

בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. ראשית נתניהו מול בנט - 48% סבורים שנתניהו ורק 43% שבנט.

וככה זה נראה מול איזנקוט - 49% עם נתניהו ו-42% עם איזנקוט.

בנוסף, נשאלו הנסקרים על נושאים שעל סדר היום. בשאלה אם ההחלטה לתקוף את צמרת חמאס בקטאר הייתה נכונה או שגויה, רוב הנשאלים חשבו שההחלטה הייתה נכונה – עם 51 אחוזים, 45% חשבו שמדובר בטעות, ו-4% אמרו שאין להם עמדה בנושא.

שאלה נוספת עליה ענו, הייתה אם בעקבות דבריו של נתניהו על כך שישראל צריכה להיערך להיות "סופר ספרטה", האם אתם חוששים להידרדרות המצב הכלכלי בישראל בעקבות הבידוד המדיני. 54% מהנשאלים השיבו שכן, הם חוששים, 44% ציינו שאינם חוששים, ו-2% ענו שאין להם עמדה בנושא.

סקר i24NEWS ששודר הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של i24NEWS נאסף ונערך על ידי מכון המחקר "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון, בתאריך ה- 17.9.2025, בקרב 515 נשאלים בני 18+ המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל. טעות הדגימה הסטטיסטית: 4.4%+-, בהסתברות של 95%.