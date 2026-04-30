המתיחות בין המפלגות החרדיות עולה שלב: יו"ר דגל התורה, משה גפני, תקף הבוקר (חמישי) בראיון לרדיו החרדי "קול ברמה" את יו"ר ש"ס, אריה דרעי, והאשים כי מפלגתו אינה מיישמת בפועל את ההחלטה לפרוש מהקואליציה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

"אני רותח מזעם. הייתה החלטה שהחרדים פורשים מהקואליציה - אנחנו פרשנו, אבל ש"ס ממשיכה לנהל את משרדי הממשלה כאילו הם עדיין שרים. ביקשתי לשבת עם דרעי והוא סירב", אמר גפני.

בש"ס לא נשארו חייבים והגיבו בחריפות: "אין דנים אדם בשעת צערו. גפני מתקשה להסביר לציבור שלו מדוע לא הצליח במשך קדנציה שלמה להביא לו שום הישג, בעוד שש"ס מתאמצת ופועלת היכן שהיא יכולה, ומחוללת מהפכה בשירותי הדת". עוד הוסיפו כי בקרוב תקדם המפלגה מינוי רב ברמת השרון.

גם ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס תקף את גפני, וטען כי דבריו אינם מדויקים: "בזמן שאתה מפרסם שקרים אתה שוכח עובדות. חבר הממשלה החרדי היחיד שמכהן כיום הוא ממפלגתו של גפני, והוא עצמו ממשיך לשבת בלשכת יו"ר ועדת הכספים".

גו לייב

מלכיאלי הוסיף כי גפני פעל נגד העברת תקציבים למקוואות, וטען כי ש"ס תמשיך לקדם את הנושאים החשובים לציבור החרדי: "עצוב שבזמן שעולם התורה בסכנה, אתה בוחר להתנגח ולחפש כותרות".