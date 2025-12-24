בן גביר החליט - והמשטרה לא הגיעה לדיון על היימנוט בכנסת

ועדת העלייה התכנסה היום (רביעי) לדיון מעקב גלוי בנושא מצב החיפושים אחר הילדה הנעדרת היימנוט קסאו, אליו לא הגיעו נציגים מהמשטרה - בעקבות הוראת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלא להשתתף בדיוני הוועדה עד להודעה חדשה.

כאמור, הדיון בוועדה בראשות חבר הכנסת גלעד קריב עסק במעקב גלוי אחר מצב החיפושים אחר הילדה היימנוט. אביה, טספאי, אמר כי זה "מצער אותנו שמשטרת ישראל לא נוכחת בדיון כדי לספק תשובות. נעשים מאמצים כדי למצוא את היימנוט, אך עד היום הם לא הצליחו להביא תוצאות".

אביה של היימנוט קסאו הוסיף: "מצער אותי שהיא נחטפה לפני כמעט שנתיים ויש עדיין אנשים בישראל שלא מכירים את השם של הבית שלי, אנחנו רוצים לראות קמפיין פרסומי רחב בישראל שיוביל להעלאת המודעות של חטיפת הבת שלי - ואולי כך נצליח להביא לפריצת דרך בחקירה".

https://x.com/i/web/status/2003747925546221586 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

ח"כ קריב אמר בוועדה: "אני מודיע למפכ"ל משטרת ישראל: אם בימים הקרובים לא תשוב לקיים את הוראות החוק, ניפגש בבית המשפט העליון" - ח"כ קריב התייחס לכך שנציגי המשטרה לא מגיעים לוועדות הכנסת שבראשן חברי אופוזיציה".

בסביבת המפכ״ל הגיבו לדבריו של ח״כ קריב: "הגיע הזמן שחברי כנסת, ובהם ח״כ גלעד קריב, יבינו שיש להתייחס לשוטרים בכבוד, לאפשר להם להשמיע את דברם ולא לזלזל בהם. המשטרה לא תשמש שק חבטות - ולא נאפשר פגיעה או השפלה של קצינים וקצינות. תמו הימים שבהם מרימים את הטון על המשטרה".

באנציאייהו, אמה של הילדה היימנוט, סיפרה כי הנציגים שנשלחים אליהם לא מספקים להם את התשובות המתאימות. "אנחנו שומעים כל הזמן את אותו הדבר מהמשטרה וממשרד העלייה והקליטה, תעזרו לנו למצוא את הבת שלי".

https://x.com/i/web/status/2003754633664311350 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

יו"ר הוועדה, חבר הכנסת קריב, תקף את המשטרה על אי-נוכחותה בדיון: "אי ההתייצבות מהווה הפרה של החוק על ידי מי שאמון על אכיפת החוק, ופוגעת בעבודת הוועדה". קריב הוסיף כי לא ינהל קרב פוליטי על גב המשפחה - אך אם "המשטרה לא תשוב לכבד את הכנסת, בכוונתי להגיש עתירה לבג"ץ". הוועדה לביטחון לאומי צפויה לקיים מחר דיון חסוי בנושא.