מכשול בדרך? האיש החזק ביהדות התוקה מתנגד לחוק הגיוס

מוטי בבצ'יק אמר בפגישה עם ביסמוט: "עונש על לומדי תורה - לא בא בחשבון" • ביסמוט: "מקווה שתוך חודש וחצי-חודשיים נצליח להעביר את החוק" • השבוע: שלושה דיונים בוועדת חוץ וביטחון

ארי קלמן
ארי קלמן ■ כתב לענייני חרדים
1 דקות קריאה
הפגנה של החרדים נגד חוק הגיוס, ארכיון
הפגנה של החרדים נגד חוק הגיוס, ארכיוןחיים גולדברג/פלאש 90

מוטי בבצ'יק, בכיר אגודת ישראל הודיע היום (ראשון) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, כי הם מתנגדים לחוק שכולל סנקציות על תלמידי הישיבות.

 

ביסמוט אמר בישיבה: "אני מקווה שבתוך חודש וחצי-חודשיים נצליח להעביר את החוק". בבצ'יק השיב לו: "ההוראה הייתה שלא מסכימים לסנקציות על בחורי ישיבות ואברכים שלומדים".

עוד מהישיבה, ביסמוט אמר לבבצ'יק: "תסתכל על חצי הכוס המלאה", שהשיב לו: "עונש על לומדי תורה לא בא בחשבון - ההכרעה תינתן על ידי המועצה". 

מוקדם יותר היום, הביטואנים החרדיים "המודיע" של דגל ישראל ו"המבשר" של אגודת ישראל, סיקרו בביקורתיות את נוסח חוק הגיוס וכתבו: "כאב רב ביהדות מנוסח הצעת החוק של מעמד בני הישיבות". 

