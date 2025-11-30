מכשול בדרך? האיש החזק ביהדות התוקה מתנגד לחוק הגיוס
מוטי בבצ'יק אמר בפגישה עם ביסמוט: "עונש על לומדי תורה - לא בא בחשבון" • ביסמוט: "מקווה שתוך חודש וחצי-חודשיים נצליח להעביר את החוק" • השבוע: שלושה דיונים בוועדת חוץ וביטחון
מוטי בבצ'יק, בכיר אגודת ישראל הודיע היום (ראשון) ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, בועז ביסמוט, כי הם מתנגדים לחוק שכולל סנקציות על תלמידי הישיבות.
ביסמוט אמר בישיבה: "אני מקווה שבתוך חודש וחצי-חודשיים נצליח להעביר את החוק". בבצ'יק השיב לו: "ההוראה הייתה שלא מסכימים לסנקציות על בחורי ישיבות ואברכים שלומדים".
עוד מהישיבה, ביסמוט אמר לבבצ'יק: "תסתכל על חצי הכוס המלאה", שהשיב לו: "עונש על לומדי תורה לא בא בחשבון - ההכרעה תינתן על ידי המועצה".
מוקדם יותר היום, הביטואנים החרדיים "המודיע" של דגל ישראל ו"המבשר" של אגודת ישראל, סיקרו בביקורתיות את נוסח חוק הגיוס וכתבו: "כאב רב ביהדות מנוסח הצעת החוק של מעמד בני הישיבות".