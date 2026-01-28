ההבטחות של רה"מ לחרדים בתמורה לתמיכה בתקציב המדינה

מליאת הכנסת צפויה להצביע במהלך השעות הקרובות על תקציב המדינה בקריאה ראשונה. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך פרסם הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי את ההבטחות שהשמיע ראש הממשלה בנימין נתניהו בפני החרדים - במטרה להשיג את תמיכתם בהצבעה המכריעה.

נתניהו פנה לרבנים ואמר: "גם אם אתם צודקים - זו לא העת להפיל את הממשלה". בהמשך, פנה לחברי הכנסת והבטיח להיאבק עימם על חוק הגיוס.

עוד נודע כי ראש הממשלה הבטיח להם "העברת חבילות תקציביות", כאשר הוא מבין שהאיום לא עליו - אלא על הייעוץ המשפטי, שכן החרדים יבואו לקואליציה עתידית.

מוקדם יותר היום נודע כי הסיעות החרדיות נפגשו עם יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ בועז ביסמוט, ועם הייעוץ המשפטי של הוועדה ושל הכנסת. מטרת הפגישה - להגיע להבנות על הסעיפים הבעייתיים בחוק הגיוס.

עם תום הפגישה, מנהיגה הרוחני של סיעת דגל התורה, הרב לנדו, הודיע כי סיעתו תצביע בעד התקציב בקריאה ראשונה. שאר המפלגות החרדיות טרם הוציאו הודעה רשמית, אך מסתמן כי מפלגת ש"ס תתמוך גם היא בתקציב. ההודעה של דגל התורה מביאה את מספר המצביעים הצפוי בעד התקציב ל-65 חברי כנסת.

כזכור, ההצבעה על התקציב הייתה אמורה לקרות ביום שני, אך היא נדחתה בעקבות חוסר מחלוקת בין הסיעות החרדיות לשאר סיעות הקואליציה על סעיפי חוק הגיוס שהסיעות החרדיות לא מרוצות מהן, בהן הגדרת מיהו חרדי ומתן חנינה פרטני עבור על עריק חרדי, כאשר בסיעות החרדיות דורשים החנינה תינתן לכל 80 אלף העריקים החרדים באופן גורף.

בתום פגישה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת בשבוע שעבר, החרדים לא הצליחו להגיע להבנות על הסעיפים הבעייתיים, מה שהוביל לדחיית ההצבעה בקריאה ראשונה על התקציב, שכאמור תקרה הערב.