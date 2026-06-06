הקרב על התודעה: הקמפיינים של מערכות הבחירות שנצרבו בזיכרון

עם כל מערכת בחירות מגיעים גם הקמפיינים המפלגתיים, והפעם נראה שהחוקים משתנים לחלוטין. בעוד שתשדירי הבחירות של פעם עיצבו את ההיסטוריה שלנו, וסלוגנים של מפלגות ומנהיגים הפכו לשגורים היטב בזיכרון הישראלי, הפעם נדמה שהחוקים נשברו לגמרי.

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עם סיסמאות כמו "ישראל מחכה לרבין", ואיומים כמו "פרס יחלק את ירושלים" או "הערבים נוהרים לקלפיות", נראה שבקמפיינים התדמיתיים הלכלוך תמיד היה חלק מהמשחק הפוליטי. מנהלי הקמפיינים הממולחים יודעים שהמטרה היא לא לשכנע את ההיגיון, אלא לפרוץ ישירות אל תוך הרגש והתת-מודע של הבוחר, רגע לפני שהוא ניגש לקלפי.

אלא שבעת האחרונה הרשתות החברתיות וערוצי הטלגרם הפכו למערב הפרוע של התעמולה. ללא רגולציה או עיתונאים שישאלו שאלות קשות, הפוליטיקאים מדברים ישירות לקהל שלהם, ובונים "אמת אלטרנטיבית" בתוך אקו-סיסטם שלם של פרופילים פיקטיביים.

השנה מרחפת מעל מערכת הבחירות גם מהפכת הבינה המלאכותית, שמאיימת בלכלוך מסוג חדש של הקרב על התודעה - סרטונים מזויפים שנוצרים תוך שניות ומקשים על הקהל לזהות מה אמיתי ומה לא. במציאות שבה כל סרטון יכול להיות המצאה מוחלטת, האחריות עוברת אלינו.