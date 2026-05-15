תבהלה או מזימה? קמפיין ההפחדות של אנשי קפלן לקראת הבחירות

מבית היוצר של "ישראל תהפוך לדיקטטורה" ו"איראן זה כאן", קבלו את הלהיט התורן: "הימין ישבש את הבחירות". בשנה האחרונה הוצפנו באזהרות על זיופים וביטול הדמוקרטיה, אך המציאות מוכיחה שהבחירות כאן, והן מוגנות מתמיד.

הכתבה חושפת את מנגנון ה"פרוייקציה" הפוליטית: השלכת כוונותיך על היריב. בעוד השמאל מזהיר מ"אירועי קפיטול" ימניים, הנתונים מזכירים מי הזרים מיליונים דרך עמותות ומי הוביל לכאוס בכבישים. הפסיכולוג ד"ר עופר גרוזברד מסביר כי מדובר ב"הזדהות השלכתית" – האשמת האחר בפעולות שאתה עצמך עלול לבצע במקרה של הפסד.

בסופו של יום, מי שמתקשה לקבל את תוצאות הקלפי ומכשיר את הקרקע לדה-לגיטימציה, הם דווקא אלו שמתיימרים להציל את טוהר הבחירות. הדינמיקה ברורה: מזהירים משיבוש של הימין, כדי להצדיק את השיבוש האמיתי מהצד השני.