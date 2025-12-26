סקר i24NEWS: הציבור סבור שבנט מתנגד להגבלת בג"ץ

סקר מיוחד שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" עבור ערוץ i24NEWS והתוכנית "קבינט שישי", ביקש לבחון כיצד הציבור הישראלי תופס את עמדותיו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בשורת נושאים משפטיים וציבוריים שנמצאים על סדר היום. התוצאות מצביעות על תפיסה ציבורית ברורה לפיה בנט מתנגד לשינויים במערכת המשפט, לצד אחוז גבוה של נסקרים שמתקשים לפענח את עמדותיו.

הציבור משוכנע: בנט נגד הגבלת בג"ץ

לשאלה "מהי עמדתו של בנט לגבי הגבלת כוחו של בג"ץ", רוב ברור בציבור השיב כי הוא מתנגד לכך. 56% מכלל המדגם סבורים שבנט מתנגד להגבלת הכוח של בית המשפט, לעומת 18% בלבד שחושבים שהוא תומך בכך. 26% השיבו שאינם יודעים. נתון מפתיע מגיע מכיוון מצביעי הקואליציה (הימין): 49% מהם סבורים שבנט מתנגד להגבלת כוחו של בג"ץ, לעומת 25% שחושבים שהוא תומך.

פיצול תפקיד היועמ"שית

תמונה דומה עולה גם ביחס לסוגיית פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה. 46% מהציבור מעריכים שבנט מתנגד לפיצול התפקיד. 20% בלבד מעריכים שהוא תומך במהלך. בסוגיה זו, חוסר הבהירות בולט במיוחד: 34% מהציבור (שליש מהנשאלים) השיבו "אינני יודע/ת" ביחס לעמדתו של בנט.

פרשת הפצ"רית והתערבות בג"ץ

הסקר בדק גם את תפיסת הציבור לגבי עמדתו של בנט בסוגיה אקטואלית ספציפית: התערבות בג"ץ בחקירת פרשת הפצ"רית. כאן הציבור מפולג ומבולבל אף יותר. 33% סבורים שבנט תומך בהתערבות בג"ץ. 29% סבורים שהוא מתנגד. הנתון הגבוה ביותר בשאלה זו הוא של אלו שאינם יודעים: 38% מכלל הציבור (ו-45% ממצביעי האופוזיציה) הודו שאין להם מושג מהי עמדתו בנושא.

המדגם נאסף ונערך על ידי דיירקט פולס בע"מ בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, בתאריך ה-24 בדצמבר 2025, באמצעות מערכת דיגיטלית בשילוב פאנל, בקרב 530 נדגמים בוגרים (18+) המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית בישראל. טעות הדגימה הסטטיסטית 4.2% ± בהסתברות של 95%.