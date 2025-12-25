סמוטריץ' על חשיפת i24NEWS: "בעיה גם אם נתניהו לא ידע"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (חמישי) לראשונה להתכתבויות בין דוברו הצבאי של נתניהו, אלי פלדשטיין, ליונתן אוריך וישראל איינהורן שנחשפו ב-i24NEWS: "זה טירוף, אם יש אנשים בתוך לשכת ראש הממשלה שתוך כדי מלחמה עבדו אצל קטאר - הם צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח".

סמוטריץ' התייחס לחשיפת i24NEWS בוועידת "מקור ראשון" ואמר כי מדובר ב"טירוף", וציין אם ישנם אנשים שעבדו אצל קטאר - "הם צריכים להיות מוקעים אל עמוד הקלון, זה נורא ואיום".

מוקדם יותר היום חשפנו התכתבות נוספת בין דוברו הצבאי של נתניהו, אלי פלדשטיין, ליועצו המקורב ישראל איינהורן. לאחר פרסום נגד מצרים באתר החדשות "וואלה!", פלדשטיין שולח לאיינהורן את ההצלחה בפרסום הכתבה ומוסיף: "על הראש של מצרים. לשרוף אותם. בזהירות". אינהורן עונה: "בהחלט".

אמש התייחס השר שיקלי לחשיפת i24NEWS וקרא לחקור "עד תום" את פרשת "קטאר-גייט". "זה נראה מזעזע ולא פחות, הדברים צריכים להיחקר עד תומם", הוסיף - וציין כי קטאר היא "מדינת אויב מצורעת".

כאמור, חשיפת i24NEWS חשפה התכתבויות בין הדובר הצבאי של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, לבין הלוביסט ישראל איינהורן, שנועדו לקדם נרטיב פרו-קטארי תוך תקיפת מצרים, באמצעות תדרוכים מפוברקים שהופצו לעיתונאים.

בין היתר, תדרכו השניים בשם גורמים אמריקנים עלומים ברקע חיסול מוחמד דף והשיח הציבורי על השפעתו על המשא ומתן לעסקת חטופים. פלדשטיין ניסח מסר פרו-קטארי, לפיו: "אתמול שוחח בכיר אמריקני עם גורמים מדיניים ישראלים בכירים ודיברו על חיסול דף וההשפעה על המשא ומתן. האמריקנים הדגישו את מחויבות הקטארים לעסקה, ועדכנו כי קטאר ממשיכה בלחץ להביא לעסקה".