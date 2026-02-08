מבוי סתום בקואליציה: "החרדים מושכים זמן ועוצרים התקציב"
ערב נסיעתו של נתניהו לוושינגטון, בקואליציה טרם הגיעו להסכמות בנוגע לחוק הגיוס • יועמ"שית הוועדה הציגה את הבעיות, אך החרדים לא חזרו עם פתרונות • סמוטריץ' הבהיר: "לא יעבור תקציב בלי הסדרים"
נדב אלימלך כתב פוליטי
1 דקות קריאה
ערב נסיעתו של ראש הממשלה נתניהו לוושינגטון, בקואליציה שלו טרם הגיעו להסכמות בנוגע לחוק הגיוס. כתבנו הפוליטי נדב אלימלך דיווח הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית" כי החרדים מושכים זמן ועוצרים את התקציב.
יועמ"שית הוועדה הציגה את הבעיות, אך החרדים לא חזרו עם פתרונות. בנוסף, הם צפויים למנוע מחר שוב את פיצול חוק ההסדרים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר לנתניהו כי "לא יעבור תקציב בלי הסדרים".
גורם בקואליציה מסר ל-i24NEWS כי "החרדים לא אומרים מה הם רוצים, רק מה לא. הם חוששים שהציבור יראה למה הם מסכימים".
