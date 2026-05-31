ברגע האחרון: הממשלה תקדם חוק לביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנא - לדרישת ש"ס

פרסום ראשון: רגע לפני ההצבעה על פיזור הכנסת, הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) בוועדת שרים לחקיקה את דרישת ש"ס מההסכמים הקואליציוניים, ולצאת בהליך חקיקה מהיר לביטול רפורמת הכשרות של הח"כ לשעבר מתן כהנא.

בהצעה להחלטה נכתב: "מטרת החוק המוצע היא לבטל את הוראות הרפורמה שיש בהן כדי לשנות מאופן הפעלת מערך הכשרות במתכונתו עובר לרפורמה, ולהחזיר את הסמכות למתן תעודות הכשר לגורמים שהיו מוסמכים לכך טרם חקיקת הרפורמה (הגורמים המוסמכים: מועצת הרבנות הראשית או רב מקומי המכהן במקום שבו הם מצויים, ואם אין רב מקומי מכהן או שנבצר ממנו לשמש בתפקידו זה - רב שמועצת הרבנות הראשית הסמיכה לכך; לעניין מצרך מיובא או בשר מיובא - מועצת הרבנות הראשית או רב שהסמיכה לכך חבר מועצת/ עובד הרבנות הראשית; לעניין תעודת הכשר בצה"ל- הרב הראשי לצבא הגנה לישראל או רב צבאי שהוא הסמיך)".

באופן זה הפעלת מערך הכשרות שהיה קיים עובר לתיקון האמור, וכאמור עדיין ממשיך לפעול במתכונת זו גם כיום מכח הצו האמור - יוותר על כנו", נכתב.