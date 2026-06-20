מיאיר לפיד שמגדיר עצמו כ"ליכודניק בנשמה", ועד נפתלי בנט שרק הקצין מאז השבעה אוקטובר - נראה שהמושג "שמאל" הפך למילה גסה. במציאות שבה הקונצנזוס הציבורי זז בחדות ימינה, הפוליטיקאים פשוט מנסים ליישר קו עם הסוקרים כדי לשרוד במגרש המשחקים הפוליטי.

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אבל האם זו אידיאולוגיה עמוקה או רק תחפושת מוצלחת? יועצים אסטרטגיים דוחקים במועמדים "לזוז מעט ימינה" כדי לגנוב מנדטים מהצד השני. זהו נשף מסכות פוליטי מורכב: מחנה אחד מנסה להצניע עמדות עבר תומכות פשרה, והשני מפיץ מסרים ליברליים כדי לקרוץ למצביעי המרכז. הציבור הישראלי, כך נראה, כבר מזמן לא פראייר.

קווי השבר הישנים השתנו לבלי הכר. זה כבר לא דיון ביטחוני קלאסי על שתי מדינות, אלא קרב יצרי על תפילין במרחב הציבורי, עוצמת מערכת המשפט ושאלות של הגמוניה חברתית. המאבק בין "ישראל הראשונה" ל"שנייה" החליף את המפות המדיניות הישנות, כשהזהות היהודית-דמוקרטית עומדת למבחן יומיומי בכל קלפי מחדש.

הסכנה הגדולה האורבת בפתח היא "הימנים השימושיים" – אלו שבשם האחדות והגיוס עלולים להעלות ממשלה שתחזיר את אוסלו לשולחן ברגע שהלחץ הבינלאומי יגבר. בין השאיפה ללגיטימציה חברתית ו"לטפה מהשמאל" לבין עמידה עיקשת על עקרונות, הפוליטיקה הישראלית נמצאת בצומת גורלי שיכריע את דמות המדינה לדורות הבאים.