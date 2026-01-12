גנץ נגד הגוש: "לא פוסל ישיבה עם נתניהו - תם עידן החרמות"
שנת הבחירות בעיצומה והפעם תורו של יו"ר "כחול לבן" להיות במוקד • ב"ריאיון" תוצרת בית שערך לאחרונה, תקף באופן חריף את יאיר גולן - וטען: "לא פוסל ישיבה עם נתניהו" • עמיאל ירחי מדווח: מה הוא מתכנן?
i24NEWS
שנת הבחירות בעיצומה והפעם תורו של בני גנץ להיות במוקד. יושב ראש "כחול לבן" פרסם "ריאיון" תוצרת בית שערך לאחרונה, ובו מתקפה חריפה נגד השותף לגוש יאיר גולן. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבנו עמיאל ירחי הביא את הפרטים - מה התכנית של גנץ?
בריאיון, גנץ אמר שלא יפסול ישיבה עם נתניהו בממשלה כי מבחינתו, ממשלה עם קיצונים יותר גרועה מאשר ממשלה גדולה איתו. "תם עידן החרמות", טען. במקביל, האשים את יו"ר "הדמוקרטים" יאיר גולן שהוא "שונא את ביבי יותר משהוא אוהב את המדינה".
