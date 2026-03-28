מינוי חדש בלשכת ראש הממשלה: טל גלבוע, פעילת זכויות בעלי החיים המוכרת וזוכת תוכנית הריאליטי "האח הגדול", צפויה להתמנות לתפקיד הדוברת החדשה של בנימין נתניהו. המעבר של גלבוע מעולם האקטיביזם והריאליטי אל לב העשייה הדוברותית של המדינה מסמן שינוי משמעותי בכוורת של נתניהו, והיא תהיה הדוברת השלישית של בשנה וחצי האחרונות.

גלבוע, ששימשה בשנים האחרונות כיועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, תיכנס לנעליו של הדובר הקודם, זיו אגמון, שסיים את תפקידו בעקבות חשיפת התבטאויות גזעניות מעברו.

גלבוע היא גם דודתו של גיא גלבוע דלאל, שנחטף לרצועת עזה בידי חמאס בשבעה באוקטובר 2023 ושוחרר בעסקת החטופים האחרונה באוקטובר 2025. ביולי 2024, בזמן שדלאל עדיין היה בשבי חמאס, הוגש נגד גלבוע כתב אישום בגין עבירות של תקיפת סתם, הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו ושימוש בכוח או באיומים, לאחר שהתקפה פעילי "יש עתיד" שנה קודם לכן. בהמשך, בוטל כתב האישום נגדה.

ייתכן שהבחירה בגלבוע נובעת בין היתר מהקשר הקרוב והאמון הרב שהיא רוחשת למשפחת נתניהו, ובפרט לרעיית ראש הממשלה שרה ולבנו יאיר. נתניהו, כך נטען, מחפש בתקופה זו דמויות נאמנות ולוחמניות שיוכלו לייצג את עמדות הלשכה בנחישות אל מול האתגרים התקשורתיים הרבים. גלבוע נתפסת כמי שמסוגלת להעביר מסרים בצורה ישירה ובלתי מתפשרת.