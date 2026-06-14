יו"ר מטה משפחות החטופים לשעבר רונן צור הכריז: ארוץ בפריימריז של "הדמוקרטים"

היועץ האסטרטגי ויו"ר מטה משפחות החטופים לשעבר רונן צור הכריז הערב (ראשון) על התמודדותו בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים". ההכרזה הדרמטית נמסרה במהלך "כנס מכונת הניצחון" שהתקיים בתל אביב, תנועה אותה הקים במטרה להילחם במה שהוא מכנה "מכונת הרעל".

בפנייה חריפה לפעילים אמר צור: "אני מכיר את כל השטיקים והתחבולות, הם מפחדים ממני ולכן אתמודד ואבקש את אמונכם".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

באירוע המרכזי השתתפו למעלה מ-1,500 פעילים של התנועה, המונה כיום יותר מ-6,000 מתפקדים למפלגה. צור הצהיר כי רשימת הדמוקרטים חייבת להגיע ל-17 מנדטים ולהיות מורכבת אך ורק מ"לוחמים עם סכין בין השיניים", כאשר היו"ר יאיר גולן צריך לכהן כשר הביטחון. בכנס נשאו דברים דמויות בולטות רבות, ובהן גולן עצמו, הדס קליין, לוסי אהריש וחברי הכנסת נעמה לזימי, אפרת רייטן וגלעד קריב.

בנאומו תקף צור בחריפות את ההנהגה המדינית הנוכחית וכינה אותם "צבר בוגדים". הוא התחייב כי לאחר כניסתו המתוכננת לבית הנבחרים, הוא ידאג באופן אישי להעמידם לדין על מעשיהם. לדבריו, הבחירות הקרובות אינן מיועדות לאנשי "השפה הרכה" או לבעלי אג'נדות קיצוניות אשר לטענתו משמידים מנדטים ומרחיקים קהלי מצביעים רחבים מהמפלגה.

עבור רונן צור, יועץ תקשורת מנוסה ששימש בעבר כיועץ לבנימין בן אליעזר וליולי תמיר, מדובר בחזרה לזירה הפוליטית המוכרת לו היטב. הוא החל את דרכו במפלגת העבודה ב-1990 ואף כיהן כחבר כנסת מטעמה בשלהי הכנסת ה-16. בשנים האחרונות הוביל את מאבק הרופאים המתמחים לקיצור תורנויות, ובשלהי 2023 היה ממקימי ומנהלי מטה משפחות החטופים, תפקיד ממנו פרש בפברואר 2024.